🔴 Insigne, che batosta da Napoli: sentenza inaspettata

Il Napoli di Luciano Spalletti continua il proprio percorso sbalorditivo, ma nel frattempo è arrivata una sentenza inaspettata per Insigne. Ecco di cosa si tratta.

Il Napoli di Luciano Spalletti procede lungo il proprio percorso intrapreso tra Serie A e Champions League. In tutto questo oltre alle grandi soddisfazioni, poi, è arrivata anche una dura sentenza nei confronti di Lorenzo Insigne. Ecco cosa è stato dichiarato.

Il Napoli, quindi, continua a macinare punti specialmente in campionato. Domani sera, alle ore 20:45, gli azzurri scenderanno in campo contro il Sassuolo e l’obiettivo principale è ottenere ulteriori punti per aggiungere un altro tassello al proprio percorso.

Tutto questo grazie al lavoro svolto da Luciano Spalletti, insieme a tutto lo staff e all’ambiente che si è creato intorno a questa squadra. Nonostante le assenze pesanti che sono state registrate con lo scorso giugno: Lorenzo Insigne tra gli altri. E proprio su di lui è arrivata una sentenza netta.

Napoli, Chiarello fa le sue scelte: escluso l’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne

Così, tramite il proprio profilo ufficiale ‘Twitter’, il giornalista Umberto Chiarello ha stilato la sua squadra azzurra valida per tutti i tempi. “Il mio Napoli All-Time 4-3-1-2: Zoff (Castellini), Bruscolotti (Ferrara), Krol (Albiol), Koulibaly (Kim), Ghoulam (Marangon), Bagni (De Napoli), Juliano (Lobotka), Hamsik (Alemao), Maradona (Zola), Careca (Higuain o Cavani), Kvaratskhelia (Altafini o Giordano)”, le sue scelte.

Non appare perciò il nome di Lorenzo Insigne. Colui che per anni è stato uno dei big della squadra azzurra, nonché suo capitano. E stupisce che il giornalista abbia scelto, invece, di inserire Kvicha Kvaratskhelia che è arrivato al Napoli solamente qualche mese fa. Tra gli ex presente invece Kalidou Koulibaly, trasferitosi sempre lo scorso giugno al Chelsea, oltre all’eterno Diego Armando Maradona.