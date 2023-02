🔴 Napoli, terribile notizia: arriva il messaggio ufficiale del club

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà domani sera il Sassuolo al Mapei Stadium. Il club azzurro guida senza patemi il campionato.

Il Napoli di Luciano Spalletti sarà impegnato nei prossimi giorni in una serie di sfide importanti tra campionato e Champions League. Il club azzurro guida il campionato nettamente con un vantaggio di ben quindici punti sulle principali avversarie, nello specifico sull’Inter di Simone Inzaghi. Gli azzurri saranno impegnati domani sera in un match abbastanza interessante contro il Sassuolo e proveranno ad allungare in classifica.

La squadra partenopea guida il campionato nettamente e la prossima settimana affronterà in Germania il primo match del doppio confronto europeo con i tedeschi dell’Eintracht Francoforte. Gli uomini di Spalletti possono fare la storia e riuscire nell’impresa di raggiungere i Quarti di finale Champions per la prima volta nella sua storia. Domani sera e nelle prossime settimane non ci sarà l’attaccante Giacomo Raspadori, giocatore che ha riportato una distrazione di secondo grado e che resterà fermo per diverso tempo.

Nelle ultime ore il mondo Napoli è stata colpito da un terribile lutto. E’ morto nella notte Mario Zurlini, ex calciatore del club azzurro, scomparso all’età di 80 anni. L’uomo risiedeva a Parma con la moglie e con quattro figli ma aveva un legame molto importante con la città di Napoli, squadra dove ha militato per circa dieci anni. In maglia Napoli Zurlini ha collezionato 197 presenze e 2 reti ed in tanti, tra i tifosi storici, ricordano una sua rete in semirovesciata contro la Juventus.

Napoli, anche il club saluta Zurlini

Attraverso una tenera nota ufficiale la SSC Napoli ha voluto salutare il suo ‘condottiero’ ed ha pubblicato un post social. Il club azzurro ha postato un tweet con il messaggio: “Ciao Mario Zurlini, indimenticato libero azzurro”. Il tweet del club è stato molto apprezzato ed anche la moglie dell’ex calciatore e tecnico ha sottolineato il grande rapporto che l’uomo aveva con Napoli e nel complesso tutta la Campania.

L’ex difensore ha allenato fino agli anni 2000 diversi club del Sud Italia tra Serie C e Serie D. Il tecnico ha chiuso la sua avventura come allenatore nel 2000 come allenatore della Casertana.