😳 “Tutti vorranno…”: occhio Napoli, la rivelazione spaventa i tifosi

Il Napoli viaggia spedito in campionato, ma attenzione alla rivelazione a sorpresa che spaventa e non poco tutti i tifosi. Ecco svelato tutto

Un cammino da record, in attesa di bissare in Europa quello che il Napoli sta facendo in Serie A. I tifosi azzurri incrociano le dita, quando siamo a meno di una settimana dal ritorno in Champions League degli uomini di Luciano Spalletti. Martedì 21 febbraio si andrà a Francoforte, per essere ospiti di un Eintracht che promette grande battaglia al Napoli. E che soprattutto vuole sorprendere tutti, contro una delle formazioni più in forma d’Europa.

Prima, però, il Napoli è chiamato ad affrontare il Sassuolo. Domani gli azzurri saranno di scena tra le mura del Mapei Stadium di Reggio Emilia, uno stadio non sempre benevolo negli ultimi anni di campionato. La scorsa stagione, Spalletti perse punti preziosissimi per la lotta Scudetto in casa dei neroverdi e questa volta proverà a non replicare lo stesso scivolone. Anche perché questo è un Napoli molto diverso da quello che si fece rimontare dall’ex formazione di Raspadori, per quanto c’è sempre bisogno di mantenere l’attenzione alle stelle.

Napoli, fai attenzione alle parole di Mario Rui: “Tutti vorranno…”, parla il pupillo di Spalletti

Un’attenzione che Mario Rui ha voluto ribadire e sottolineare ai microfoni della radio ufficiale del club azzurro. “Mancano ancora sedici gare, sono tante e può ancora succedere di tutto”, ha spiegato il pupillo di Luciano Spalletti. Il tutto, prima di svelare un qualcosa che già preoccupa e spaventa parte del tifo azzurro: “Tutti faranno di tutto per farci cadere, dovremo farci trovare pronti partita dopo partita”.

Un concetto quasi banale, ma che in realtà pone tutta la pressione sulle spalle del Napoli. Capolista e con numeri da record, qualsiasi avversario proverà a mettere tutto ciò che ha per strappare uno scalpo di lusso nel proprio campionato. Sulle spalle di Spalletti e dei suoi aleggia un grosso bersaglio, ma gli azzurri sanno bene che fa parte dell’essere primi in classifica. Pertanto, massima attenzione: persino ora che il distacco recita 15 punti dalla seconda.