Rivali Napoli – Inter, tegola per Inzaghi: il big può andare via

L’Inter, principale rivale del Napoli in Serie A, rischia di perdere un altro pezzo pregiato della rosa la prossima estate, secondo l’esperto.

15 punti di vantaggio sono tanti, ma di certo il campionato è ben lontano dal dirsi finito. Oggi come oggi, comunque, l’Inter pare essere l’unica vera rivale per lo scudetto del Napoli, per la posizione in classifica e per i valori assoluti della rosa. E tuttavia proprio questa rosa rischia di indebolirsi presto, come ha rivelato un esperto del club nerazzurro, il giornalista di ‘Libero’ Fabrizio Biasin.

Non che sia una grande novità. Purtroppo per i tifosi interisti, dallo scudetto del 2021 il club ha iniziato ad avere problemi economici difficilmente sostenibili, che fin da quella estate hanno costretto la dirigenza a dei sacrifici. Le cessioni di Lukaku e Hakimi sono state solo le due principali, e la prossima estate altri pilastri della rosa dell’Inter lasceranno molto probabilmente Milano per trasferirsi altrove.

Il nome più noto è chiaramente quello di Milan Skriniar, che non ha rinnovato il suo contratto e tra pochi mesi passerà a parametro zero al PSG. Ma ovviamente non è l’unico, visto che si parla anche di un probabile addio di Dumfries, su cui sono piombati alcuni club della Premier League, Chelsea su tutti. Ma l’emorragia nerazzurra potrebbe non fermarsi qui, come ha rivelato Biasin ai microfoni di ‘TvPlay.it’.

Inter, l’addio di Brozovic è “una possibilità concreta”

Brutto notizie, quelle rivelate dal giornalista sportivo di ‘Libero’, da sempre molto vicino all’ambiente interista. Al centro di tutto c’è Marcelo Brozovic, da anni un giocatore fondamentale della manovra della squadra nerazzurra. “Ci sono concrete possibilità che Brozovic venga sacrificato sul mercato, penso la società ci stia ragionando” ha detto Biasin a ‘TvPlay.it’.

D’altronde, il centrocampista croato è stato assente a lungo per infortunio in questa stagione, e Simone Inzaghi è stato in grado di sostituirlo con Calhanoglu. Il turco ha avuto un rendimento eccellente, e il suo recente rinnovo conferma che l’Inter vuole puntare su di lui. Con un centrocampo già molto tecnico (Asllani, Mkhitaryan), Brozovic potrebbe essere sacrificato per fare cassa, puntando su un giocatore “più muscolare”.