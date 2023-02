😱 Sorpresa inaspettata per i napoletani: la notizia è confermata

Comunicate alcune procedure in merito alla gara di marzo al Maradona: trepidante attesa tra i napoletani dopo dieci anni di assenza

Grande attesa per la partita in programma al Maradona il prossimo 23 marzo. Nell’impianto di gioco napoletano, infatti, tornerà la nazionale italiana a circa dieci anni di distanza dall’ultima volta. L’Italia non fa visita a Napoli dalla gara del 15 ottobre 2013.

Nella partita valida per le qualificazioni Mondiali 2014 in Brasile, gli Azzurri allenati da Cesare Prandelli sono stati bloccati dall’Armenia sul risultato di 2-2. La Nazionale è passata per due volte in svantaggio per effetto delle marcature di Yura Movsisyan e dell’interista Henrikh Mkhitaryan. In entrambe le circostanze, tuttavia, è riuscita a replicare con Alessandro Florenzi e Mario Balotelli. Questa volta, la partita contro l’Inghilterra conterà come gara di qualificazione agli Europei 2024. Ecco quanto costeranno i biglietti.

Italia, da lunedì scatta la vendita dei biglietti per la gara di qualificazione all’Europeo del Maradona contro l’Inghilterra: prezzi popolari per la sfida

Come chiarito dalla Figc, la vendita per la partita del 23 marzo 2023 tra Italia e Inghilterra (ore 20.45) scatterà lunedì. I possessori della Vivo Azzurro Membership Card avranno un diritto di prelazione mentre nella giornata di mercoledì alle ore 12 inizierà la vendita libera dei tagliandi.

Sono stati ufficializzati i costi dei ticket. Previsti sconti per le famiglie, i giovani e gli over 65. Questi i prezzi. Curva A e B: 14 euro. Distinti inferiori: 30 euro (Over 65: 25 euro. Under 12: 5 euro, Vivo Azzurro Card: 20 euro). Distinti superiori: 40 euro (Over 65: 35 euro. Under 12: 5 euro; Vivo Azzurro Card: 25 euro). Tribuna Family. Adulto: 25 euro; minorenni 18 euro.

Tribuna Nisida: 45 euro (Over 65: 40 euro. Vivo Azzurro Card: 30 euro). Tribuna Posillipo: 60 euro (Over 65: 50 euro. Vivo Azzurro Card: 45 euro).

Le riduzioni Over 65 sono destinate alle persone nate prima del 23 marzo 1958 mentre quelle Under 13 saranno in vendita per i bambini nati dopo il 23 marzo 2011. I diversamente abili potranno richiedere l’accredito nel periodo compreso tra l’1 e il 16 marzo, fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per l’Italia maggiore si tratterà della ventiseiesima partita giocata a Napoli.