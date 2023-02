❌ Napoli, la notizia è una vera mazzata: doccia gelata per il tecnico

Giornata di gara per il Napoli, in campo questa sera col Sassuolo. Attenzione, però, alla doccia gelata imminente per gli azzurri.

Torna in campo il Napoli di Luciano Spalletti, che questa sera aprirà la 23esima giornata di Serie A. Gli azzurri saranno ospiti del Sassuolo, che tra le mura del Mapei Stadium cercherà di mettere in seria difficoltà la capolista. A Reggio Emilia è sempre difficile fare punti: basta chiederlo all’Atalanta, che qualche settimana fa veniva battuta dalla formazione allenata e guidata da Alessio Dionisi.

Lo sa bene, a dire il vero, anche e soprattutto il Napoli. Gli azzurri sono spesso inciampati da quelle parti e proprio lo scorso anno rischiarono di lasciare lì l’intera posta in palio. Adesso, Luciano Spalletti può far leva su un gruppo totalmente diverso e su una classifica che dà una discreta tranquillità ai suoi. Una tranquillità che, però, può essere disturbata dai prossimi impegni di Champions League e dalle brutte notizie che stanno iniziando a piovere sul gruppo azzurro. Su tutte, la tegola che ha colpito Giacomo Raspadori e che rappresenta una vera e propria doccia gelata per il Napoli e non solo.

Raspadori out, la tegola non preoccupa soltanto il Napoli: ora anche Mancini suda freddo

A sudare freddo per il lungo stop del giovanissimo ‘Jack’ è anche e soprattutto Roberto Mancini. Il CT della Nazionale italiana è consapevole che la distrazione muscolare rimediata dal suo pupillo rischia di tenerlo fermo ai box a lungo. E quei 30-40 giorni di convalescenza potrebbero costare a Raspadori anche la prossima e delicata sosta per le Nazionali.

Il 23 marzo, infatti, Italia e Inghilterra si sfideranno proprio al Maradona di Napoli. E come riportato dall’edizione odierna de ‘Il Corriere dello Sport’, l’assenza dell’azzurrino può essere un primo ostacolo importante per la selezione di Roberto Mancini per le qualificazioni ad Euro 2024. Dopotutto, era stato proprio Raspadori l’uomo partita ed il match winner dell’ultimo incrocio tra noi e gli inglesi, lo scorso 23 settembre a San Siro, in occasione della UEFA Nations League.