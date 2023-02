💣 Festa Scudetto, spifferi dal Comune: “De Laurentiis sta già…”

Importanti notizie per i tifosi del Napoli. La decisione sta per essere presa, ecco cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi.

Il Napoli di Luciano Spalletti è impegnato questa sera nel match contro il Sassuolo. Gli azzurri cercano al Mapei Stadium altri tre punti che li possano avvicinare all’obiettivo storico di centrare il terzo Scudetto. Un successo che avrebbe qualcosa di incredibile sia per la squadra, ma anche per i tifosi e per tutta la città.

Anche per questo il Comune di Napoli sta iniziando a considerare come rispondere all’eventualità della festa Scudetto. Questa mattina il Corriere del Mezzogiorno riportava contatti tra il Sindaco di Napoli Manfredi e Aurelio De Laurentiis. Nel pomeriggio sono arrivate anche altre conferme da parte del consigliere Nino Simeone che, a Radio Punto Nuovo, ha parlato di come il Comune intende far fronte all’eventualità del terzo Scudetto.

“Naturalmente, dobbiamo essere scaramantici e aspettare di vedere i risultati sul campo, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare bene a come gestire la situazione.” ha dichiarato Simeone. “I più giovani non ricorderanno i giorni di festa che si sono avuti oltre trent’anni fa, ma non possiamo più permetterci di avere situazioni simili. Le feste possono diventare facilmente prede di chi vuole fare casino e di atti vandalici. Sarà importante individuare cosa si potrà fare e cosa no.”

Napoli, il consigliere Simeone: “Grande sinergia tra De Laurentiis e il Sindaco Manfredi.”

Il consigliere parla poi del rapporto stretto che c’è tra la società e l’amministrazione comunale: “Credo che il presidente De Laurentiis, un uomo sempre attento al marketing, stia già organizzando qualcosa con i rappresentanti istituzionali. So che i rapporti tra De Laurentiis e Manfredi sono ottimi, quindi probabilmente ci sarà stato o ci sarà presto un contatto.”

Naturalmente il discorso non è solo tra Comune e SSC Napoli. In un’eventuale festa Scudetto ci sarebbero anche altri attori coinvolti, come ad esempio la Questura e la Prefettura. Anche qui i discorsi sono già iniziati: “La SSC Napoli, il Comune, la Prefettura e la Questura si siederanno al tavolo per valutare e coordinare tutte le attività e tutti i festeggiamenti. Dobbiamo assicurarci che tutto sia organizzato in modo sicuro e responsabile, anche gli eventi privati nel caso. Da tifosi non vedo l’ora di esultare e di pianificare insieme agli altri tifosi i momenti di festa. Tuttavia, l’ordine pubblico è di fondamentale importanza e dobbiamo fare in modo che tutto si svolga nel rispetto delle regole e della sicurezza.”