Napoli, Spalletti spiazza tutti: spunta la mossa prima del Sassuolo

L’allenatore del Napoli Luciano Spalletti starebbe pensando ad una mossa a sorpresa per fronteggiare il Sassuolo nella sfida di questa sera

La formazione del Napoli nella gara di questa sera contro il Sassuolo risentirà dell’imminente sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico Luciano Spalletti, per ovvi motivi, non ha nessuna intenzione di snobbare l’impegno contro la formazione di Alessio Dionisi, tuttavia, potrebbe rivedere qualcosa nel suo undici di partenza.

Non sembra però esserci presagio di rivoluzione ma una sorpresa, secondo quanto rivelato da ‘Sky Sport’, dovrebbe esserci. E questa riguarda il reparto di centrocampo, con uno degli uomini abitualmente titolari che potrebbe rifiatare in vista dell’appuntamento di martedì sera contro la compagine tedesca.

Napoli, probabile formazioni anti-Sassuolo: Spalletti pronto a giocare la carta Elmas, il macedone prenderà il posto di Zielinski

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti vuole proseguire l’incredibile marcia intrapresa dal suo Napoli fino a questo momento. In Serie A, gli azzurri hanno inanellato una striscia invidiabile ed ambiscono a battere i record stabiliti nella massima competizione italiana.

Nel match di questa sera contro il Sassuolo pertanto non ci saranno rivoluzioni ma secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, l’allenatore di Certaldo – alle prese con l’assenza di Giacomo Raspadori, bloccato da un infortunio nelle scorse ore – potrebbe riservare la sorpresa Elmas al fischio d’inizio.

Il macedone, infatti, dovrebbe completare il centrocampo, piazzandosi nel ruolo di mezzala. Insieme a lui ci saranno Lobotka, incaricato di agire da play e Anguissa, che sarà invece la mezzala opposta sul centrodestra.

In attacco, Politano giocherà al lato di Osimhen mentre dall’altro lato dovrebbe esserci Kvaratskhelia. Conferme pure in difesa con lo stacanovista Giovanni Di Lorenzo sulla corsia destra e Mario Rui sul versante opposto, in mezzo il coreano Kim e Rrahmani. Chiude l’undici Alex Meret. A breve, le formazioni ufficiali scioglieranno i pochi dubbi in merito alla formazione titolare presentata da Spalletti, che soltanto dopo la gara di stasera metterà nel mirino l’andata degli ottavi di finale di Champions League.