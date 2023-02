😱 Sassuolo-Napoli, Spalletti cambia tutto: è ufficiale, tifosi spiazzati

Il Napoli scenderà in campo stasera contro il Sassuolo con diverse novità inattese. Ecco le sorprese preparate da Spalletti per la partita.

Manca pochissimo ormai a Sassuolo-Napoli, gara valida per la 23a giornata di Serie A, che vede coinvolta la capolista allenata da Luciano Spalletti. E proprio per questa partita l’allenatore toscano, grande protagonista dell’esaltante stagione partenopea, ha deciso di riservare alcune sorprese. Il Napoli ha infatti annunciato la formazione ufficiale, con alcune interessanti novità .

Scelte abbastanza comprensibili, a dire la verità . In molti avevano previsto un po’ di rotazioni in vista dei prossimi impegni della squadra azzurra, e considerando anche il valore dell’avversario di stasera. Il Sassuolo occupa infatti solo la 15a posizione in Serie A, con 7 punti di vantaggio sulla zona retrocessione. Inoltre, il Napoli ha un buon ruolino di marcia contro i neroverdi: ha vinto l’andata 4-0 al Maradona, e ad aprile 2022 aveva trionfato per 6-1.

I ragazzi di Luciano Spalletti, inoltre, dovranno affrontare gli ottavi di Champions League nella prossima settimana, in trasferta in casa dell’Eintracht Francoforte. Ecco perché un po’ di turn over era logico nella partita di questa sera. Unica disdetta, l’assenza per infortunio di Raspadori, che avrebbe potuto avere una grande occasione. Spalletti, comunque, ha scelto di affidarsi ad altri dei suoi giocatori meno utilizzati.

Sassuolo-Napoli: tre cambi per Spalletti

Nella formazione annunciata poco fa dal Napoli sui suoi canali social spiccano le presenze in campo dal primo minuto di Mathias Olivera, Eljif Elmas e Matteo Politano. In panchina, quindi, Mario Rui, Piotr Zielinski e Hirving Lozano, di solito titolari. Grande occasione soprattutto per il terzino sinistro uruguayano, che in Serie A conta appena 541 minuti, e non partiva titolare dalla gara del 4 gennaio contro l’Inter.

Discorso diverso per Elmas e Politano, che invece hanno trovato più spazio e offerto anche ottime prestazioni. L’ala destra, ex di turno, ha giocato appena 827 minuti in campionato, ma ha già segnato 3 gol e servito 3 assist. Il macedone, invece, conta solo 833 minuti in Serie A, ma i suoi numeri sono impressionanti: 6 gol e 1 assist in campionato finora, con 3 reti nelle ultime 6 partite.