Infortunio Osimhen, sospiro di sollievo per il Napoli: l’annuncio

Il Napoli di Osimhen esce vittorioso dalla gara contro il Sassuolo, ma i tifosi sono preoccupati dalle condizioni dell’attaccante.

Altra prestazione autorevole per il Napoli, che vince 2-0 espugnando la casa del Sassuolo e archivia la prima di tre trasferte consecutive molto delicate. Martedì infatti i ragazzi di Luciano Spalletti voleranno a Francoforte per l’andata degli ottavi di Champions League, e sabato 25 saranno a Empoli in campionato. Tifosi preoccupati, però, dopo aver visto uscire dolorante Osimhen: come sta l’attaccante?

L’ottima forma di Victor Osimhen in questa stagione è stato uno dei fattori decisivi nelle prestazioni da scudetto del Napoli. La punta nigeriana guida non solo la classifica del campionato con la sua squadra, ma anche quella dei cannonieri della Serie A, con 18 gol segnati. In totale, è a quota 47 reti con il Napoli, ed è indiscutibilmente uno dei giocatori migliori del campionato italiano, se non proprio il migliore in assoluto.

Sia chiaro: il Napoli ha dimostrato in questa stagione di saper supplire alla sua assenza, quando ha dovuto saltare 6 partite tra settembre e ottobre per un infortunio al bicipite femorale. Ma ora, con la Champions con incombe e già Raspadori fermo ai box, le cose potrebbero essere più complicate. All’84° della gara di venerdì sera, Osimhen ha infatti lasciato il campo dopo essere toccato dietro la coscia destra.

Infortunio Osimhen, ecco le condizioni dell’attaccante

Si è subito temuto un infortunio muscolare, in un momento della stagione in cui il Napoli avrebbe sicuramente preferito evitare simili problemi. Già dopo la partita, però, Luciano Spalletti aveva tranquillizzato gli animi: “I medici stanno approfondendo ma dovrebbe essere solo stanchezza” ha detto il tecnico. Un problema quindi dovuto all’irruenza di Osimhen, “lui non riesce a risparmiarsi e non si ferma finché non ha ricatturato la palla”.

Ma la tranquillizzazione finale è arrivata dallo stesso giocatore, che su Twitter ha risposto a un commento sul suo infortunio. A un utente del social network, che temeva un problema fisico serio, Osimhen ha riposto: “Niente di tutto questo. Sto bene”. Il messaggio è stato pubblicato poco prima dell’1.00 di notte di sabato, ed è stato sicuramente un bel modo di andare a coricarsi per molti tifosi napoletani.