😱 Napoli, Osimhen è l’Einstein del gol: Spalletti a bocca aperta

Osimhen trascina il Napoli ed esalta la stampa sportiva italiana. La sua rete al Sassuolo era quasi impossibile per chiunque, ma non per lui.

Si fa fatica a scegliere quale sia il giocatore simbolo di questo Napoli, che continua la sua marcia inarrestabile verso lo scudetto. Ieri i partenopei hanno vinto ancora, espugnando la casa del Sassuolo per 2-0 e portandosi momentaneamente a +18 sulle inseguitrici. La corsa è ancora lunga, ma la squadra allenata da Luciano Spalletti appare davvero imbattibile, e il merito va anche dal rendimento eccellente dei suoi giocatori.

Su tutti, Kvaratskhelia e Osimhen, stamattina celebrati sulle prime pagine di tutti i quotidiani nazionali. I due gol di ieri sera li hanno segnati loro, prima il georgiano e poi il nigeriano, uno più bello e difficile dell’altro. Ma se per Kvaratskhelia sono 10 gol in campionato, il suo partner d’attacco è ormai a quota 18, capocannoniere della Serie A e già nigeriano più prolifico della storia del nostro campionato.

Per Osimhen i complimenti si sprecano. Fanno 17 gol nelle 17 partite successive all’infortunio al bicipite femorale patito a settembre: cifre da record, per un attaccante che ormai fa gola alle big d’Europa. A gennaio, De Laurentiis avrebbe snobbato offerte da 100 milioni di euro, e se allora questa decisione pareva esagerata ora, giornata dopo giornata, appare sempre più corretta.

Osimhen contro le leggi della fisica: il giudizio netto sulla punta

In particolare, la rete dell’ex Lille contro il Sassuolo ha stupito tutti, lasciando a bocca aperta anche il suo allenatore. Osimhen tira un bolide da posizione decentrata sulla destra dell’area di rigore, evitando l’ostruzione del difesore e facendolo infilare tra palo e portiere. Una rete impressionante per forza e rapidità d’esecuzione, al punto da sembrare quasi impossibile.

“Aveva lo 0,018% di possibilità di fare centro” commenta estasiato il pagellino del ‘Corriere dello Sport’. Avranno fatto i conti, per arrivare a trovare questo dato? Poco importa ai tifosi del Napoli, che si godono una rete che resterà tra le più belle della stagione. “Osimhen, nelle azioni del palo e del gol, ricordava Drogba, il suo idolo” continua il giudizio del quotidiano sportivo. Adesso la domanda è: fin dove potrà arrivare l’attaccante del Napoli? La Champions, intanto, lo attende martedì sera.