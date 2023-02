“Perché no?”: Napoli, Benitez fa impazzire i tifosi

I tifosi del Napoli, oltre per la vittoria della squadra di Spalletti contro il Sassuolo, possono esultare per le dichiarazioni di Benitez.

Dopo aver battuto una settimana fa allo Stadio Diego Armando Maradona la Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli ha sconfitto venerdì scorso anche il Sassuolo di Alessio Dionisi. I neroverdi hanno creato più di qualche grattacapo ai partenopei che, però, hanno sicuramente meritato di portare a casa tre punti molto importanti.

Gli azzurri, con il successo del Mapei Stadium, hanno di fatto blindato ancora di più il proprio primato in classifica, visto che hanno adesso la bellezza di 15 punti di vantaggio sull’Inter di Simone Inzaghi seconda a quindici giornate dalla conclusione del campionato. Ma per il Napoli non c’è tempo di rilassarsi.

La squadra guidata da Luciano Spalletti, infatti, martedì prossimo giocherà l’andata dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. Il Napoli, al netto delle importanti qualità del team di Glasner, ha l’occasione di qualificarsi per la prima volta nella sua storia ai quarti di finale della massima competizione europea per club. Tuttavia, oltre a questa possibilità, a far entusiasmare ancora di più i tifosi azzurri ci hanno alcune dichiarazioni di Rafa Benitez.

Napoli, Benitez fa impazzire i tifosi azzurri: “Perché la squadra di Spalletti non può vincere la Champions?”

L’ex allenatore del Napoli, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni ufficiali del ‘The Guardian’, ha parlato così della squadra guidata da Luciano Spalletti: “Mi piace. La gente parla di Madrid, dei soliti team. Ma il Napoli è in fiducia, gioca bene, forte in campionato e quindi non è più tanto una distrazione. Gli azzurri più progrediscono e più crescono. Non sto dicendo che possono vincere la Champions, ma perché no?”.

Queste dichiarazioni di Rafa Benitez stanno facendo esultare i tifosi azzurri che, però, possono esultare anche per le condizioni di Victor Osimhen. Il nigeriano, come comunicato dallo stesso Napoli, si è allenato con il resto del gruppo questa mattina, confermando così la sua presenza dal primo minuto nella gara contro l’Eintracht di Francoforte.