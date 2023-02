😕 “Sono preoccupato”: Napoli, il tecnico gela i tifosi

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a vincere e convincere. Il club azzurro ora è al lavoro in vista dei prossimi delicati impegni.

Il Napoli di Luciano Spalletti è sempre più primo in campionato. Gli azzurri hanno vinto nell’anticipo di questo turno, espugnando senza problemi il Mapei Stadium. Grande prova della formazione partenopea, ancora a segno Kvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen. I due stanno trascinando la capolista a qualcosa di storico e il terzo titolo è sempre più vicino, con il Napoli che continua a vincere e resta a più quindici sull’Inter di Simone Inzaghi.

Ora la formazione azzurra è già tornata ad allenarsi, in vista della sfida di martedi sera contro l’Eintracht Francoforte di Glasner, ostacolo non semplice e impegno valido per gli Ottavi di Champions League. In campionato Spalletti affronterà invece l’Empoli di Paolo Zanetti, squadra che ha pareggiato oggi nel derby toscano contro la Fiorentina. Bel match ma l’Empoli ha perso diversi calciatori, tra infortuni e importanti squalifiche.

Un pareggio che sa quasi di beffa visto il pareggio della viola solo nel finale ma Zanetti ha voluto vedere solo il lato buono della prestazione. Nel post partita ha parlato ai microfoni di DAZN ed ha trattato di vari temi: “C’è qualche rimpianto, abbiamo più volte sfiorato il raddoppio. Non abbiamo ammazzato la partita ed abbiamo pagato ciò. Non abbiamo vinto, ma tutti noi e i tifosi possono essere orgogliosi. Alla fine il risultato è comunque buono”.

Empoli, Zanetti preoccupato di Cambiaghi in vista del Napoli

L’autore del gol odierno, Cambiaghi, è uscito per infortunio e Zanetti è apparso piuttosto preoccupato circa le sue condizioni. Ecco le sue parole: “Sono preoccupato, la dinamica dell’infortunio non è certamente delle migliori. Stava scattando e speriamo solo che non si tratti di uno strappo. Peccato, stava diventando un punto di forza e rischiamo di perderlo per davvero parecchio tempo”. Allo stesso tempo Zanetti è apparso ottimista sperando che stimolerà gli altri a fare ancora meglio.

Empoli-Napoli sarà l’anticipo del prossimo turno di campionato con gli azzurri che non hanno alcuna intenzione di rallentare e vogliono continuare la striscia consecutiva in campionato.