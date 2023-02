Napoli, il big dell’Eintracht è in forte dubbio: Spalletti sorride

Il tecnico dell’Eintracht Francoforte Glasner ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani: una notizia fa felice il Napoli

Il Napoli vola tra pochi minuti in direzione di Francoforte, dove domani sera è atteso dalla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli azzurri raggiungeranno la Germania con l’obiettivo di strappare un buon risultato in vista della partita di ritorno del 15 marzo al Maradona.

I tedeschi hanno superato il Werder Brema per 2-0 nell’ultimo turno di campionato e occupano il sesto posto in classifica con 38 punti. A -5 dalla vetta della classifica, che vede appaiate Bayern Monaco, Borussia Dortmund e Union Berlino. In mezzo ci sono poi anche Friburgo (40) e Lipsia (30). La squadra di Oliver Glasner dovrà scalare qualche posizione per riconfermare il piazzamento in Champions League ottenuto nella passata stagione con la vittoria dell’Europa League. Il tecnico dei rossoneri, intanto, ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida di domani sera contro la compagine di Luciano Spalletti. In essa c’è una sorpresa.

Napoli, convocati Eintracht: Rode a rischio, ha saltato la rifinitura ma è stato convocato da Glasner

Per il match di domani sera, l’allenatore dell’Eintracht Francoforte ha convocato 24 calciatori. Tra questi c’è anche Sebastian Rode. ll capitano 32enne della squadra tuttavia non ha partecipato questa mattina alla rifinitura svolta dalla formazione rossonera e la sua presenza per domani rimane fortemente in dubbio.

Il calciatore è un elemento importante dell’undici di base dell’Eintracht poiché insieme a Sow agisce da diga in mezzo al campo. Il centrocampista è rimasto fuori a causa di un attacco influenzale, come era già successo in occasione della partita con il Werder Brema. Glasner lo ha comunque inserito nell’elenco, attendendo le ultime ore prima di sciogliere le riserve.

Questi i convocati del tecnico.

Portieri: Ramaj, Trapp.

Difensori: Buta, Chandler, Lenz, Ndicka, Max, Otto, Smolcic, Tuta.

Cenrocampisti: Ebimbe, Gotze, Hasebe, Jakic, Kamada, Knauff, Lindstrom, Loune, Rode, Sow.

Attaccanti: Alario, Alidou, Borrè,Kolo Muani.