❌ De Laurentiis gli chiude la porta in faccia: Napoli, tifosi increduli

De Laurentiis gli chiude la porta in faccia e fa discutere tutti. Napoli, i tifosi sono increduli: spunta fuori il retroscena a sorpresa.

Ancora qualche ora e sarà fischio di inizio per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri saranno ospiti dell’Eintracht di Francoforte nel primo atto degli ottavi di finale di Champions League. Un qualcosa che affascina gli azzurri, mai arrivati nella propria storia con lo status di favoriti ad un appuntamento simile. E forti anche di vivere un momento a dir poco magico in campionato, dove il margine di quindici punti sulla seconda aiuta la formazione partenopea a viverla con maggiore serenità.

La stessa serenità con cui Aurelio De Laurentiis ha dato spettacolo nella sala stampa di Francoforte. Ieri, il patron del Napoli è stato l’inatteso mattatore del pre-conferenza di Spalletti e Di Lorenzo, toccando tanti temi con i giornalisti presenti. ADL ha ribadito la bontà e la solidità del progetto azzurro, partito già dagli albori di questa stagione con l’obiettivo dello Scudetto. Il tutto, ironizzando e togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa per l’enorme scetticismo che il patron aveva ricevuto dopo le sue prime dichiarazioni.

Napoli-Osimhen, De Laurentiis ha deciso ed è inflessibile: svelato il retroscena

Se questo Napoli veleggia per lo Scudetto, tuttavia, è merito anche di un incontenibile Osimhen. Il nigeriano ha già richieste da tutta Europa, con la Premier League pronta a investire una cifra record per lui. L’edizione odierna de ‘Il Mattino’, però, svela la decisione inflessibile di De Laurentiis, che avrebbe già chiuso la porta in faccia a due top club come Manchester United e Bayern Monaco, tra le principali interessate al cartellino dell’ex Lille.

“Osimhen non è in vendita”: così il patron del Napoli avrebbe liquidato i primi approcci dei pretendenti al bomber. I tifosi inglesi e bavaresi sono increduli, in attesa che i rispettivi club sborsino una cifra quasi impossibile da rifiutare. Attenzione, però, alle richieste di ADL: dalle colonne de ‘Il Mattino’, filtra una valutazione da oltre 130-140 milioni di euro.