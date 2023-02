😱 Napoli-Giuntoli, il colpo di scena è totale: manna per i tifosi

Il Napoli giocherà questa sera contro l’Eintracht di Francoforte, ma bisogna registrare un importante colpo di scena che riguarda Giuntoli.

Dopo la vittoria di venerdì al Mapei Stadium contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, per il Napoli di Luciano Spalletti è tempo di tornare a giocare una partita di Champions League. Gli azzurri, infatti, questa sera giocheranno in trasferta l’andata dell’ottavo di finale della massima competizione europea per club contro l’Eintracht di Francoforte.

C’è molta attesa per la partita contro il club tedesco, visto che il Napoli ha la grande occasione di potersi qualificare per la prima volta della sua storia ai quarti di finale della Champions League. Tuttavia, nella classica conferenza stampa della vigilia, ha ribadito la forza dell’Eintracht di Francoforte: “Glasner ha parlato bene, hanno il 50% delle possibilità di passare il turno. Lui è un allenatore moderno, che riesce a far giocare benissimo la sua squadra”.

L’Eintracht, oltre ad essere il detentore dell’Europa League, sta di fatto facendo anche quest’anno un’ottima stagione, visto anche il sesto posto in Bundesliga a cinque punti dal trio di vetta formato dal Bayern Monaco, Borussia Dortmund ed Union Berlino. Tuttavia, in attesa della gara di questa sera, in casa Napoli bisogna riguardare un colpo di mercato fatto da Cristiano Giuntoli.

Napoli, il colpo di scena svelato da Jorginho: “Giuntoli mi ha telefonato prima di prendere Victor Osimhen”

A svelarlo è stato l’ex azzurro Jorginho ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’: “Osimhen? Ci ho giocato contro e Giuntoli mi ha telefonato prima di prenderlo. Gli dissi che doveva prenderlo subito, perché avrebbe fatto impazzire le difese avversarie. Kvaratskhelia? Sono sincero, non lo conoscevo, ma è veramente impressionante”.

Jorginho ha poi concluso il suo intervento: “Ma anche Lobotka sta volando, c’è un’energia speciale. Se questo Napoli è meglio del mio? Non lo so questo, ma posso dire che con il mio Napoli ci siamo divertiti tanto. Quello Scudetto non vinto mi resterà sempre nella gola. Lì ho vissuto 4 anni e mezzo meravigliosi. Maradona? Si parla sempre a lui, non a caso gli è stato intitolato lo stadio. Lui è come Dio in cielo”.