😍 Napoli, Giuntoli pesca in Serie A: pronto un doppio colpo da sogno

Il Napoli sta dominando il campionato di Serie A, ma Cristiano Giuntoli è comunque pronto a prendere altri due giocatori per Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti non ha nessuna voglia di fermarsi, anzi. Gli azzurri, infatti, hanno battuto anche il Sassuolo di Alessio Dionisi, grazie alle reti realizzate da Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

Sin dal fischio d’inizio, il team partenopeo ha subito cercato di chiudere la ‘pratica Sassuolo’, visto che martedì prossimo tornerà la Champions League. I partenopei, dopo il successo di ieri sera del Mapei Stadium, sono attesi dall’andata dell’ottavo di finale della massima competizione europea contro l’Eintracht di Francoforte.

Il Napoli, però, con il Sassuolo di Dionisi non ha dato neanche per un secondo l’idea che con la testa fosse già alla sfida di Champions League. Una volta sconfitto il team emiliano, in casa partenopea c’è tantissima attesa per la gara contro l’Eintracht di Francoforte. Il team campano, infatti, ha la grande occasione di potersi qualificare per la prima volta nella sua storia per i quarti di finale del torneo per club più ambito in Europa.

Calciomercato Napoli, Cristiano Giuntoli sta seguendo con molta attenzione sia Laurienté che Bajrami del Sassuolo

Tuttavia, oltre alle questioni di campo, Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli sono molto attenti anche in sede di calciomercato. Secondo quanto riportato dal ‘Mattino’, infatti, il direttore sportivo azzurro ha messo sotto la propria luce dei riflettori due giocatori proprio del Sassuolo di Alessio Dionisi, ovvero Armand Laurienté e Nedim Bajrami.

Soprattutto il primo è stato l’autentico nemico numero ieri sera per i difensori del Napoli. Da Armand Laurienté, infatti, sono arrivati i grossi pericoli per gli uomini di Luciano Spalletti: dal palo colpito dopo un minuto dal gol di Kvaratskhelia, dalla rete annullata per il fuorigioco iniziale di Defrel.

Su Laurienté, però, il Napoli dovrà battere la concorrenza del Milan. Anche Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, hanno messo gli occhi su una delle sorprese di questo campionato. Bajrami, invece, è seguito da Cristiano Giuntoli sin dai tempi in cui giocava in Serie B con la maglia dell’Empoli.