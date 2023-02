😍 Napoli, salti di gioia per i tifosi: l’annuncio di Giuntoli fa impazzire

Il Napoli sta giocando in questi minuti contro il Sassuolo Dionisi, ma i tifosi azzurri possono esultare per un annuncio di Giuntoli.

Dopo la vittoria di domenica scorsa contro la Cremonese di Davide Ballardini, il Napoli sta giocando in questi minuti contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. Gli azzurri stanno giocando questa sera a causa della gara di martedì prossimo di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner.

Rispetto al successo contro la Cremonese, Luciano Spalletti ha fatto tre cambi. Il primo riguarda quello del terzino sinistro, ovvero Mario Rui è rimasto in panchina per far giocare Mathias Olivera. Gli altri due, invece, riguardano Elmas e Politano che stanno giocando, rispettivamente, al posto di Piotr Zielinski ed Hirving Lozano.

Il Napoli, di fatto, in questi primissimi minuti non sembra pensare all’andata dell’ottavo di finale di Champions League contro l’Eintracht di Francoforte. Gli azzurri, infatti, hanno cominciato la gara del Mapei Stadium con grande piglio, visto che sono passati già in vantaggio con il bellissimo gol realizzato da Kvaratskhelia. Al netto della grande rete del georgiano, i tifosi azzurri possono comunque già esultare per una notizia molto importante.

Napoli, l’annuncio di Cristiano Giuntoli fa gioire i tifosi azzurri: “Futuro di Luciano Spalletti? Rimarrà con noi anche l’anno prossimo”

Cristiano Giuntoli, nel prepartita di ‘DAZN’, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Se ci sono novità sul rinnovo di Luciano Spalletti? Stiamo pensando solo al lavoro quotidiano, ma Spalletti rimane al centro del progetto tecnico. Rimarrà sicuramente con noi anche nel 2024. Poi il prossimo anno valuteremo il futuro insieme”.

Il direttore sportivo del Napoli ha poi continuato il suo intervento: “Sfida di questa sera contro il Sassuolo? Sarà una partita molto difficile, considerando che giocheremo contro una squadra che ha avuto qualche problema per colpa degli infortuni. Tuttavia, il team emiliano ha tanti giovani che sono seguiti dalle squadre europee. Sarà, quindi, una bella prova”.