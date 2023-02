🟥 Eintracht-Napoli, l’arbitro lo squalifica: che mazzata, il big salta il match

Emozioni e tante polemiche nel match di Champions League a Francoforte tra l’Eintracht di Glasner ed il Napoli di Luciano Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti sta affrontando il match valido per gli Ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte di Glasner. Gli azzurri erano molto attesi da questa sfida e avevano come obiettivo prioritario quello di provare a chiudere in anticipo il discorso relativo alla qualificazione. La sfida sta andando per questo determinato verso, positivo per i colori azzurri.

Il club partenopeo ha guidato il primo tempo, chiuso in vantaggio grazie ad uno scatenato Victor Osimhen. Il nigeriano ha trascinato gli azzurri ed aveva anche siglato la momentanea doppietta, ma l’arbitro lo ha annullato al Var per un fuorigioco di pochi centimetri. Un primo tempo dominato con gli azzurri che hanno avuto diverse occasioni.

Un dominio con gli azzurri che hanno anche sbagliato un calcio di rigore con il solito Kvaratskhelia, stavolta impreciso rispetto al solito. Il match tra Eintracht e Napoli ha visto però un cambiamento nella ripresa con la squadra di Spalletti che ha avuto un episodio importante ‘in proprio aiuto’.

Eintracht-Napoli, squalificato Kolo Muani

L’Eintracht Francoforte, dopo circa un’ora di gioco, è rimasto in dieci uomini per un episodio molto contestato. Il francese Kolo Muani (tra coloro che abbiamo apprezzato anche ai Mondiali in Qatar) è stato espulso per un durissimo intervento su Anguissa, l’arbitro non ha avuto alcun dubbio ed ha cacciato subito il cartellino rosso. Un colpo pesantissimo per il club tedesco con Kolo Muani che rappresentava la stella del club ed ora Kolo Muani salterà il match di ritorno al Maradona. Un’assenza importantissima per la squadra di Glasner.

Il club tedesco si troverà di fronte una situazione davvero scomoda nel match di ritorno con la capolista della Serie A che sarà in netto vantaggio ed affronterà gli avversari senza il loro miglior uomo. Una vittoria ormai ad un passo e tanti motivi per sorridere per il tecnico Luciano Spalletti.