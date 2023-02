“Non è nelle migliori…”: Napoli-Kvaratskhelia, la notizia gela i tifosi

Si sta disputando il match valido per gli Ottavi di finale di Champions League tra Eintracht Francoforte e il Napoli di Luciano Spalletti.

Serata di Champions League per il Napoli di Luciano Spalletti, che, dopo l’Italia, ora prova ad andare a caccia dell’Europa. Match non semplice per gli azzurri che stanno giocando a Francoforte, contro l’interessante Eintracht di Glasner. I campioni in carica dell’Europa League sono un avversario abbastanza duro da affrontare e lo hanno dimostrato fin dai primi minuti.

Il club azzurro ha terminato il primo tempo in vantaggio grazie al solito Victor Osimhen, ancora una volta a segno e decisivo. Il talento nigeriano ha deciso il primo tempo grazie ad una grande rete in contropiede, innescata da un recupero di Lobotka e con l’assist decisivo di Hirving Lozano. Il messicano è stato uno degli assoluti protagonisti del match, decisivo in più occasioni nel match.

Partenza complicata per gli azzurri con i tedeschi che sono partiti piuttosto forte ed hanno creato difficoltà alla difesa partenopea. L’uruguaiano Olivera, inserito ad inizio gara a sorpresa al posto di Mario Rui, ha avuto diverse difficoltà, soprattutto a contenere l’indiavolato Lindstrom. Eintracht-Napoli ha avuto però un particolare episodio nel corso del primo tempo.

Eintracht-Napoli, Kvaratskhelia sbaglia un rigore

Il Napoli, poco dopo la mezzora, ha ottenuto un calcio di rigore grazie ad una leggerezza del difensore Buta. Il calciatore ha letteralmente calciato Osimhen in area di rigore e l’arbitro è stato cosi costretto a concedere un calcio di rigore. Dal dischetto è andato il solito Kvicha Kvaratskhelia, ma stavolta il georgiano ha sbagliato con il portiere Trapp che ha ipnotizzato il giovane talento azzurro. Attimi preoccupanti con Kvaratskhelia che, dopo il gol, ha commesso diversi errori e anche il telecronista Mediaset ha sottolineato:

“Kvaratskhelia non è nelle migliori condizioni psicologiche dopo il rigore sbagliato e ne sta risentendo abbastanza”. Parole importanti con il georgiano che in effetti non ha finora offerto la miglior prova da quando gioca in azzurro, ma un primo tempo che vede comunque il Napoli in vantaggio e in controllo assoluto del match.