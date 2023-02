“Neanche il City…”: Napoli, l’annuncio in diretta preoccupa Spalletti

Tra pochi minuti il Napoli scenderà in campo in Germania contro l’Eintracht Francoforte. Per gli azzurri non sarà affatto una sfida facile.

Il Napoli di Luciano Spalletti è la netta capolista del campionato italiano. Gli azzurri, nonostante si trovino solo a metà stagione, stanno letteralmente dominando il campionato italiano. Numeri impressionanti e la capolista continua a macinare record e reti con un gioco a dir poco spettacolare. Il club partenopeo ha sbaragliato la concorrenza in Italia ed ora anche in Europa si parla dei suoi numeri.

Anche per questo negli ultimi giorni sono in tanti a parlare di un clamoroso successo del club azzurro in Champions League. Una cavalcata spettacolare, il Napoli sta regalando reti ed emozioni e la capolista fa sognare i tifosi. Il campionato è praticamente concluso con il terzo storico successo che appare ormai ad un passo. Il club partenopeo, ora, può sognare anche in Europa ed i bookmakers considerano il Napoli come la terza-quarta favorita per la vittoria finale della competizione.

Il giornalista del Corriere dello Sport Massimiliano Gallo ha parlato ai microfoni di TV PLAY su Calciomercato.it su Twitch ed ha parlato riguardo i rumors sull’ipotesi Champions del club azzurro: “Napoli vincitore della Champions League? Si sono fatti prendere un pò tutti la mano su questa cosa. Che il Napoli sia passata da squadra da settimo posto a vincere campionato e Champions, mi pare un pò eccessivo”.

Napoli e il paragone con il Manchester City di Guardiola

Il giornalista ha poi proseguito mettendo a paragone gli azzurri e la situazione del Manchester City di Pep Guardiola. I Citizens inseguono la vittoria finale in Champions League da diverso tempo, ma faticano e finora non hanno mai raggiunto questo straordinario obiettivo. A questo punto Gallo ha continuato ed ha spiegato il suo punto di vista:

“Credo che stiamo esagerando tutti. Vincere la Champions League vuol dire superare 7 scogli, anche e soprattutto a livello di scogli. Parliamo di una cosa che neanche il Manchester City ce l’ha fatta”. Il City, insieme a Bayern Monaco e Real Madrid, è tra le squadre indiziate alla vittoria finale e ora anche gli azzurri sono candidati al successo.