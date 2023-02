“Con lui valutiamo un progetto”: Napoli, l’annuncio riguarda Spalletti

L’annuncio riguarda Luciano Spalletti. Per l’allenatore del Napoli un riconoscimento importante ed anche la rivelazione su un progetto futuro.

Il percorso straordinario del Napoli in questa stagione porta la firma in calce di Luciano Spalletti, trascinatore di una squadra che fino a questo momento ha fatto vedere tante buone cose. Lo Scudetto è alla portata, un sogno che la piazza partenopea coltiva da più di 30. Certo, mancano ancora tante partite e tutto può accadere, ma questo Napoli sembra davvero inarrestabile. Anche merito dei gol di Osimhen, giocatore diventato sempre più centrale per la manovra offensiva degli azzurri. Poi Spalletti si è ritrovato in rosa anche un giocatore straordinario come Kvicha Kvaratskhelia, giocatore di grande talento che ben riesce ad amalgamarsi proprio con Osimhen.

Stasera ci sarà un altro importante impegno per gli azzurri, un passaggio cruciale per la stagione. La partita contro l’Eintracht Francoforte rappresenta un punto di svolta, soprattutto per il cammino degli azzurri in Champions. Guai a sottovalutare l’avversario, chiaramente, ma il match è alla portata di questo Napoli e proprio per questo c’è grande fermento. In giornata, tra l’altro, è arrivata anche un’altra grande notizia.

Napoli, Spalletti vince il Premio Bearzot: c’è l’annuncio

L’allenatore del Napoli ha vinto il premio Bearzot 2023, organizzato dall’Us Acli in collaborazione con la Federcalcio. Una grande soddisfazione per Spalletti in una stagione che si spera possa portare il tecnico azzurro a centrare l’obiettivo ed il sogno di tutta una tifoseria. Il presidente Gabriele Gravina, nel commentare la vittoria di Spalletti, si è lasciato andare anche ad un annuncio molto importante che riguarda proprio lui e futuri progetti.

“Al di là delle capacità tecniche e dei risultati, Luciano Spalletti merita questo importante premio”, ha detto Gravina, come riportato da ‘Ansa’. “Ho parlato recentemente con Luciano, mi ha esposto una bellissima idea che sta diventando progetto e che spiega molto della sua persona”, le parole ancora del presidente della Federcalcio. “Mi ha detto di voler fare qualcosa per i ragazzi nelle scuole e di voler lasciare qualcosa di personale alla città di Napoli”, l’annuncio di Gravina.