😱 Napoli, tifosi indignati: la dichiarazione fa infuriare tutti

Hanno del clamoroso le dichiarazioni del sindaco di La Spezia contro i tifosi del Napoli: tutti sono infuriati

I tifosi dello Spezia sono passati nuovamente sulle pagine dei giornali e non solo per i bruttissimi cori nei confronti di Filip Kostic. L’esterno offensivo della Juventus era stato sostituito da Massimiliano Allegri durante la partita di domenica scorsa. Ed è uscito dall’altra parte del campo, quindi è stato costretto a passare sotto la curva dei tifosi dello Spezia. Nei suoi confronti è stato detto di tutti, come si può evincere dai video che sono andati anche virali sui social.

Oltre agli insulti, ci sono stati anche dei cori razzisti nei confronti di Kostic. Di questo e anche delle diatribe con i tifosi del Napoli ha parlato il sindaco di La Spezia, Pierluigi Peracchini: “I napoletani hanno devastato curva e un quartiere, non penso che bisogna offendersi per qualche coro o sfottò. Lui ha puntato l’indice verso la curva ed è chiaro che qualcosa succede”. Parole che lasciano tutti i tifosi di sasso da parte di un’istituzione locale che alimenta toni polemici dopo ciò che è successo non solo in Spezia-Juventus, ma anche in Spezia-Napoli di questa stagione.

Napoli, le parole del sindaco di La Spezia Peracchini

Prosegue poi Peracchini: “La guerriglia fu creata dai tifosi del Napoli, cittadini picchiati, gente scesa dai pulmini con cinture e corpi contundenti, è stata una vergognosa pagina dei napoletani. Non ho mai ricevuto una riga di scuse per quella situazione. Non esageriamo nel racconto, un conto sono quei fatti, un altro è Kostic che guadagna milioni e poteva risparmiarsi tranquillamente certe cose, è stato sgradevole”. Poi continua: “Cosa c’entrano il razzismo e le altre cose. Certe cose succedono anche in Parlamento e i comportamenti vengono legittimati”.

Ci sono tante perplessità riguardo le parole del sindaco Peracchini, che cerca di smorzare i toni nei confronti dei tifosi dello Spezia -che hanno intonato il coro ‘zingaro‘ nei confronti di Kostic-. Proprio i tifosi dello Spezia si erano resi protagonisti anche di cori razzisti nei confronti dei tifosi del Napoli nel corso dell’ultimo match al Picco.