😮 Mercato Napoli, pronto il colpo alla Kvaratskhelia a centrocampo

Il Napoli è ancora a caccia di un nuovo centrocampista, con Giuntoli che punta un giovane di belle speranze in stile Kvaratskhelia.

È caccia al centrocampista per il Napoli. Già lo scorso gennaio Giuntoli aveva cercato di portare in squadra un elemento nuovo in posizione di vertice basso o di mezzala, ma senza successo. Ora però il direttore sportivo partenopeo ha aggiunto un nuovo nome al suo taccuino, scegliendo uno dei giovani più interessanti in Serie A. Trovare un accordo, però, rischia di non essere affatto semplice.

Nei mesi scorsi si era discusso di come un ruolo ancora scoperto nel Napoli sia quello di vice Lobotka. Anche contro l’Eintracht Francoforte lo slovacco ha dimostrato di essere un regista di altissimo profilo, e ormai di classe mondiale. La sua riserva sarebbe Diego Demme, che però non ha mai convinto Spalletti e si ritrova anche con un contratto molto oneroso di cui De Laurentiis vorrebbe liberarsi. Ecco allora che Giuntoli deve trovare urgentemente un rimpiazzo.

Anche perché Lobotka ha molti estimatori, e quindi prima o poi qualcuno potrebbe farsi sotto per lui (in passato si era parlato del Real Madrid, in cerca dell’erede di Modric). La prossima estate, allora, il club azzurro potrebbe tentare l’assalto a un nuovo giocatore in quella posizione: giovane, talentuoso, dallo stipendio ancora abbordabile. Un identikit che combacia con quello del danese Morten Hjulmand del Lecce.

Il Napoli vuole Hjulmand, ma la concorrenza è agguerrita

23 anni, già alla terza stagione in Italia, all’esordio in Serie A Hjulmand si sta dimostrando un giocatore di grandi doti tecniche e tattiche, oltre che dal gioco molto efficace. 5 assist già serviti tra campionato e Coppa Italia hanno convinto il Napoli a puntare su di lui per la prossima stagione, e per la verità non solo i partenopei sono sulle sue tracce. Secondo ‘Calciomercato.com’, infatti, il Lecce avrebbe già rifiutato una bella offerta per lui.

Sarebbe arrivata dal Southampton e sarebbe stata pari a 13 milioni di euro. Ciò significa che, per convincere i pugliesi a lasciare partire il loro gioiello, ci vorrà un po’ di più, soprattutto perché il Lecce dovrebbe salvarsi e non avrà quindi necessità di vendere. Inoltre, la speranza del club di Pantaleo Corvino è che possa scatenarsi un’asta per Hjulmand, che è seguito anche da Tottenham, Roma e Borussia Dortmund.