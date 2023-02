🔴 Cassano lascia i napoletani senza parole: la sentenza è durissima

Cassano ha parlato alla ‘Bobo Tv’ della straordinaria condizione del Napoli di Luciano Spalletti, lanciando anche una piccola polemica.

Solo complimenti, per il Napoli di Luciano Spalletti. Non è certo una novità, anzi sono mesi che la squadra partenopea raccoglie critiche positive in tutta Europa. Ma di certo la prestazione di ieri sera a Francoforte, contro i detentori dell’Europa League, ha ulteriormente confermato il livello degli azzurri. E ovviamente non poteva non intervenire nel dibattito anche Antonio Cassano, con la solita frase polemica.

L’ex attaccante barese, opinionista fisso della ‘Bobo Tv’ su Twitch, non ha mai nascosto di essere un fan della squadra di Spalletti. D’altronde, le opinioni di Fantantonio sono sempre divisive ma con una loro coerenza interna: se ci sono tecnica e spettacolo, lui è sempre a favore. Da mesi ormai Cassano riempie di elogi il Napoli di Luciano Spalletti, allenatore con cui ha lavorato brevemente nel 2005 alla Roma, prima di trasferirsi al Real Madrid.

All’epoca il rapporto tra i due non era stato particolarmente prolifico, con l’ex Bari che giocò appena 7 partite segnando 2 gol, prima di lasciare la Roma. Oggi invece Cassano è uno dei maggiori estimatori della nuova creatura del tecnico di Certaldo, e non manca mai di farlo notare. Nell’ultima diretta della ‘Bobo Tv’, Cassano ha affermato ad esempio che questo Napoli “si va ad affiancare a quello di Maradona, che resta unico”.

Cassano innamorato del Napoli: “Nessuno come loro…”

Non si è certo risparmiato con i complimenti nemmeno questa volta, Fantantonio. “Spalletti aveva una buona squadra e l’ha fatta diventare la più bella d’Europa” ha detto, sottolineando come a inizio stagione nessuno avrebbe potuto pronosticare un simile successo. Ovviamente, però, com’è nel suo stile, l’ex attaccante pugliese non poteva esimersi dal lanciare una piccola frecciatina.

“Agli allenatori presuntuosi italiani dico: guardate il Napoli” ha aggiunto. Un piccato riferimento a qualche allenatore nostrano che non gli va particolarmente a genio (Allegri, forse?), e che secondo lui dovrebbe imparare da Spalletti e dai suoi ragazzi. D’altronde, i risultati dei partenopei oggi sono innegabilmente eccezionali, e la vittoria sull’Eintracht conferma il club tra i migliori in Europa. “Oggi nessuno gioca come loro, tra due settimane non lo so”.