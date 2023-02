😱 Colpo di scena Dybala: la notizia gela anche il Napoli

Un notizia che riguarda Paulo Dybala potrebbe portare delle conseguenze non solo alla Roma, ma anche al Napoli.

Il Napoli di Luciano Spalletti, dopo il dominio assoluto nel campionato italiano, si è confermato anche in Champions League. Nella serata di ieri, infatti, gli azzurri hanno battuto l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner con il risultato di 0-2, grazie alle reti realizzate da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo.

Gli azzurri anche contro l’Eintracht di Francoforte hanno fornito una grandissima prestazione, tantoché c’è anche un po’ di rammarico per non aver realizzato un altro gol. Dopo la vittoria del Napoli, il calcio italiano attende adesso la gara di questa sera dell’Inter di Simone Inzaghi contro il Porto di Sergio Conceicao.

Le altre italiane impegnate nelle coppe europee, invece, giocheranno domani. Tra queste bisogna inserire la Roma di José Mourinho, la quale giocherà il match di ritorno del play-off di Europa League contro il Salisburgo. Tra i calciatori giallorossi in dubbio per il match contro gli austriaci, viste le precarie condizioni fisiche, c’è Paulo Dybala.

L’annuncio di Ziliani su Paulo Dybala ‘gela’ anche il Napoli: “Sarà squalificato per due mesi”

Intanto, proprio l’argentino è protagonista di una doccia fredda sia per la Roma di José Mourinho che per il Napoli di Luciano Spalletti. Come riportato da ‘La Repubblica’, infatti, Paulo Dybala è stato interrogato dalla Guardia di Finanza di Torino per i fatti sull’inchiesta Prisma. Su questa vicenda, il giornalista Paolo Ziliani ha scritto così su Twitter: “Attenzione, è vero che il regolamento prevede la squalifica di almeno un mese per i tesserati che hanno partecipato alla illecita ‘manovra stipendi’.

Il tweet di Paolo Ziliani poi continua: “Tuttavia, per Paulo Dybala e tutti quelli coinvolti sia nella prima che nella seconda manovra la squalifica sarà doppia, ovvero di almeno due mesi”. Questa previsione è sicuramente una brutta notizia per la Roma di José Mourinho, visto che l’argentino è l’assoluto leader tecnico dei giallorossi. Ma una possibile squalifica del campione del Mondo potrebbe riguardare anche il Napoli, visto che è sempre tra i club accostati al nome del calciatore giallorosso.