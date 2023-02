😯 Addio Roma e colpo di scena: Dybala, c’è l’annuncio

Il futuro di Paulo Dybala, attualmente attaccante della Roma, può essere davvero inaspettato e dipenderà da un fattore su tutti.

Che direzione sta prendendo la Serie A? Il dibattito va avanti ormai da anni. Nonostante si cerchi di avanzare con investimenti e richiamando nel massimo campionato italiano i grandi nomi, sebbene al tramonto della carriera, siamo ancora molto distanti da quello che oggi è il prodotto più vendibile e quindi il palcoscenico più apprezzato, ovvero la Premier League.

Sul tema ha riflettuto a lungo il giornalista Ivan Zazzaroni, il quale è intervenuto ai microfoni di ‘Calciomercato.it’ sul canale ‘TVPlay’ di Twitch. Si è parlato di pirateria e anche del prezzo degli attuali abbonamenti da parte di ‘DAZN’ per seguire i match del principale campionato locale.

Il tutto mentre la Serie A deve fare i conti con situazioni extra-campo. La più grave e imponente riguarda senza dubbio la Juventus. La squadra si trova con una penalizzazione di 15 punti e in piena lotta per mantenere la classifica, dopo quanto stabilito dalla giustizia e in attesa di un riscontro sul ricorso.

Zazzaroni sicuro: “Se Mourinho lascia la Roma, Dybala lo segue”

Sul primo tema Ivan Zazzaroni è intervenuto così: “Bisogna offrire un prodotto migliore. Se il nostro calcio fosse quello che avevamo negli anni ’80, probabilmente la gente pagherebbe senza alcun problema. I dati di ascolto nostri sono vergognosi e noi vogliamo allungare il brodo per altri due anni? Creiamo un prodotto migliore. La gente ha molti meno soldi in tasca e con un prodotto scadente. Lo scenario è drammatico”.

In merito all’attuale stagione in corso e a ciò che potrebbe accadere al termine della stessa, il giornalista ha affermato sicuro: “La Juventus è giusto che paghi. Se è giusto, allora che paghi. Tuttavia quando scese in Serie B la nostra Serie A aveva un prodotto più allettante rispetto a oggi. Mourinho? Da due mesi lo scrivo. Se lo Special One decide di andare via da Roma, se ne va anche Dybala. A meno che Mourinho ottenga un chiarimento da parte della società, se ne va e l’altro (Dybala, ndr) lo segue”.