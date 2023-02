😱 Napoli, notizia bomba dell’ultim’ora: il presidente è spiazzato

Per il Napoli di De Laurentiis, dopo la vittoria contro l’Eintracht di Francoforte, bisogna registrare un’ottima notizia.

Dopo la vittoria di venerdì scorso contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, il Napoli di Luciano Spalletti si è ripetuto anche in Champions League. I partenopei, infatti, hanno battuto 0-2 l’Eintracht di Francoforte nell’andata dell’ottavo di finale della massima competizione europea per club.Â

Nonostante il successo arrivato con due gol di scarto, realizzati da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo, tra le fila azzurre c’è un po’ rammarico per essere riusciti a vincere con più reti. Il Napoli di Luciano Spalletti, infatti, ha avuto tantissime occasioni per segnare almeno un altro gol: dal rigore sbagliato da Kvaratskhelia all’incredibile opportunità capitata da Frank Anguissa.Â

Tuttavia, al netto del ‘dispiacere’ di non aver realizzato il terzo gol, il Napoli ha dimostrato anche in Champions League di essere tra le squadre più forti d’Europa. Gli uomini di Luciano Spalletti, dopo i dieci minuti iniziali, hanno dominato la partita contro l’Eintracht di Francoforte fino al 90’. Anche per questo, oltre alla vittoria dello Scudetto sempre più vicina, bisogna registrare un grandissimo entusiasmo tra i tifosi azzurri.Â

Napoli, la notizia che spiazza De Laurentiis: è già corsa al biglietto per la gara del Maradona contro la Lazio

Per la prossima gara in casa contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri (3 marzo), infatti, si è già scatenata un’incredibile corsa al biglietto. La prevendità è partita oggi alle ore 16.00, ma in pochissimo tempo 10mila persone si sono trovate in coda per acquistare il tagliando della gara contro i biancocelesti.

Quello di oggi, di fatto, sarà un altro pomeriggio caratterizzato dalla corsa al biglietto per vedere una gara del Napoli. Tuttavia, prima della gara contro la Lazio, i partenopei sono attesi da una gara che potrebbe nascondere più di qualche piccolo. I campani, infatti, sabato prossimo giocherà in trasferta contro l’Empoli di Paolo Zanetti, il quale già l’anno scorso ha fatto un brutto scherzo al gruppo guidato da Luciano Spalletti.