Napoli, tre anni fa la profezia: un botta e risposta tra ADL ed Osimhen

Il primo incontro tra il massimo dirigente e l’attaccante del Napoli spiega parecchio della fame dimostrata dal gruppo di Luciano Spalletti

A Francoforte, il Napoli ha vissuto la serata che desiderava. Spalletti ha stemperato l’entusiasmo alla fine del match, come è giusto che sia. La vittoria esterna per 2-0 contro i tedeschi tuttavia ha avvicinato di 90’ gli azzurri verso la qualificazione ai quarti di finale. Ora però toccherà mettere il sigillo nelle gara di ritorno al Maradona.

La formazione partenopea si è resa protagonista di una partita completa. Dopo i primi minuti in cui è rimasto un po’ contratto, il Napoli ha iniziato a fare il suo solito gioco conquistando il risultato pieno e mandando in visibilio i suoi numerosi tifosi presenti a Francoforte. Uno dei grandi protagonisti della sfida è stato, ancora una volta, Victor Osimhen. ‘La Gazzetta dello Sport’ questa mattina ha fatto una rivelazione sull’attaccante nigeriano.

Napoli, la confessione di Osimhen: “Voglio vincere la Champions”, l’attaccante si è presentato così ad Aurelio De Laurentiis

Victor Osimhen ha confermato il suo straordinario momento di forma. L’attaccante ex Lilla ha acquisito una grandissima forza mentale ed è un pericolo costante per la difesa avversaria. Il calciatore si è consacrato negli ultimi mesi e la disarmante facilità e regolarità con cui trova il gol sono dei segnali molto importanti pure per Luciano Spalletti.

Anche nella gara di Francoforte, il giocatore si è procurato il calcio di rigore poi fallito da Kvaratskhelia (e subito dopo l’errore ha rincuorato il georgiano dicendogli di mantenere su la testa), ha segnato il vantaggio, ha raddoppiato pochi attimi più tardi ma in posizione di fuorigioco e in linea generale ha messo in costante difficoltà la retroguardia tedesca evidenziando una fame enorme.

La stessa che, come svelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ha chiarito ad Aurelio De Laurentiis durante il loro primo incontro. Quel giorno, a Capri, il presidente tentò di caricare Victor: “Insieme vinceremo lo scudetto”. La replica dell’attaccante è stata immediata: “I voglio vincere la Champions”. Ora, entrambi possono ancora vedere soddisfatti i propri obiettivi in una stagione fin qui fantastica per il Napoli.