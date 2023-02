“Dai tempi di Sacchi…”: Napoli, sentenza definitiva dopo Francoforte

Una sentenza che inevitabilmente fa sognare i tifosi. E’ arrivata dopo la vittoria del Napoli in Champions League contro l’Eintracht Francoforte.

Il Napoli vince e convince anche in Europa. Quella di ieri contro l’Eintracht è stata una vittoria che ha dimostrato ancora una volta quanto la squadra di Spalletti stia meritando il primo posto in classifica in Italia, e quanto meriterebbe anche di portare a casa qualche trofeo al termine della stagione. Lo Scudetto, si sa, è un obiettivo concreto ad oggi per i ragazzi di Luciano Spalletti, ma mancano ancora tante partite e sembra affrettato darsi già con il tricolore stampato sul petto. Si, anche perchè proprio questo potrebbe essere un grave errore che proprio l’allenatore del Napoli dovrà cercare di evitare a tutti i costi, inculcando nella mente dei giocatori l’importanza di restare concentrati e non sentirsi già campioni.

Eppure, questo Napoli stupisce sempre di più. Anche ieri a Francoforte si è vista una squadra forte e determinata, pronta a mettere in campo tutto il necessario per portare a casa il risultato. Ma al di là della vittoria, e la strapotere che gli azzurri mostrano in campo che lascia molti senza parole. E non importa che sia Champions o campionato, per questa squadra sembra davvero non fare alcuna differenza.

Napoli, la sentenza dopo Francoforte è definitiva

Dove può arrivare questo Napoli? Difficile riuscire a dirlo oggi. Di sicuro questa squadra rappresenta una delle cose migliori prodotte dal calcio italiano negli ultimi anni. In un periodo storico cosi particolare dove la Juventus sta affrontando un tema complesso come quello delle plusvalenze (senza dimenticare che c’è anche dell’altro) è chiaro che vedere un’altra italiana fare cose straordinarie in campo non può fare altro che piacere.

Umbero Chiairello, giornalista di Canale 21, ha dato la sua sentenza attraverso i social, facendo un paragone molto particolare e tirando in ballo una squadra che in passato ha fatto cose sensazionali. “Notte di emozioni da guardone della Storia. Spalletti & Co. han scritto un’altra meravigliosa pagina. Dai tempi di Sacchi non si vedeva una squadra italiana così dominante all’estero. Glasner erede di Rappan e del Verrou:catenaccio puro. Napoli tra spartito e assoli: jam session”, le sue parole su Twitter.