“Ma quale razzismo…”: Napoli, la presa di posizione del ct Mancini

Napoli, accuse di razzismo contro Osimhen per dei costumi di Carnevale. Nella polemica interviene anche il ct dell’Italia Roberto Mancini.

Fa discutere oggi sui social la trovata di alcuni giovani tifosi partenopei per il Carnevale, definita da molti come un episodio di razzismo. Vittima d’occasione proprio il bomber del Napoli Victor Osimhen, grande trascinatore della squadra in questa stagione, con 20 gol e 4 assist in 24 partite. Una polemica arrivata anche sui mezzi d’informazione e su cui alla fine si è espresso anche il ct azzurro Roberto Mancini.

Quello che è successo è un gesto apparentemente innocente, ma non per questo non controverso. Negli ultimi giorni sono circolate alcune foto di giovanissimi tifosi del Napoli che, per celebrare Carnevale lo scorso fine settimana, hanno deciso di vestirsi da… Osimhen. Un costume con la maglia dell’attaccante nigeriano del Napoli e, a completare il tutto, la faccia dipinta di nero.

Un gesto chiaramente di ammirazione verso il giocatore ex Lille, ma meno problematico di quanto non sembrerebbe a prima vista. L’episodio ha fatto discutere in quanto caso di ‘blackface’, ovvero una pratica storicamente molto diffusa in cui persone bianche prendono in giro persone nere mascherandosi come loro. Soprattutto negli Stati Uniti, la ‘blackface’ è da anni ritenuta inappropriata anche in situazioni innocenti come questa.

Mancini e le parole sul caso di razzismo verso l’attaccante del Napoli

In Italia, però, la sensibilità sul tema della ‘blackface’ è ancora molto poco diffusa, sebbene negli ultimi anni se ne stia parlando e scrivendo più spesso. Per cui, se da un lato c’è chi ha criticato questo insolito costume di Carnevale, altri hanno contestato duramente la definizione di razzismo. A intervenire sulla questione è arrivato anche Roberto Mancini, ct della Nazionale italiana.

Nelle sue storie su Instagram, l’allenatore 58enne ha riproposto la notizia, aggiungendo il suo commento. “Dove alcuni vedono il razzismo, io solo la meraviglia. Lo sport è inclusione e voi bambini siete dei giganti” ha scritto Mancini. Parole che ovviamente non metteranno a tacere le polemiche. Al di là di questo episodio, il problema del razzismo nel calcio italiano è ancora molto diffuso, come dimostrano i recenti insulti a Kostic a La Spezia, e generalmente crea meno dibattito rispetto a questa vicenda.