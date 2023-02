Napoli scatenato, doppio colpo per l’estate: il presidente svela tutto

Il Napoli pensa al futuro, per non farsi trovare impreparato e compiere scelte oculate in vista della prossima stagione, dopo questa di straordinari risultati.

La società di Aurelio De Laurentiis ha una macchina dirigenziale sempre in attività, sopratutto per quanto concerne i passi da muovere alla ricerca di nuovi talenti. È possibile che non tutti gli attuali protagonisti della stagione possano proseguire nel tempo la loro avventura a Napoli sia per una questione anagrafica sia per le logiche di calciomercato. Perciò compiuto del Ds Cristiano Giuntoli e del suo staff è quello di non frenare le ambizioni, nonostante il cambiamento dei componenti della rosa.

Ai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’ in occasione del programma ‘Radio Goal’ è intervenuto Fabrizio Corsi, presidente dell’Empoli, ha ha proprio commentato alcune indiscrezioni circa i tesserati del club toscano e l’interesse degli azzurri. Tra l’altro proprio l’Empoli sarà la prossima sfidante del Napoli, sabato pomeriggio.

Innanzitutto si è parlato di Vicario, rispetto al quale Corsi ha affermato: “Giuntoli parla di continuo con il mio direttore sportivo, sono amici. Ha sempre parole lucide e concrete. Si è espresso su Vicario in modo positivo. Il suo rendimento è costante. Nelle ultime due settimane è stato un mostro dal punto di vista professionale nonostante non sia al 100%”.

Empoli, Corsi su Vicario al Napoli e il futuro di Baldanzi e Fazzini

Solo elogi per il portiere udinese, Guglielmo Vicario, ma ci sono chance di vederlo al Napoli? Corsi risponde quanto segue: “Dovreste domandarlo ai dirigenti azzurri. Su di lui ci sono attenzioni da parte di club inglesi. Un paio di società volevano approfondire il discorso così come alcune italiane che giocano in Champions League. Tuttavia noi però abbiamo l’obiettivo di finire bene, lui non sarebbe mai partito a gennaio e a fine stagione vorrà vedere che panorama gli si crea attorno e compiere la scelta giusta”.

Sugli altri tesserati nell’occhio del calciomercato, il presidente conclude: “Abbiamo idea che Baldanzi resti. Lui e Fazzini giocheranno in squadre importanti e fra i coetanei di Serie A ha avuto una bella crescita negli ultimi anni. Devono completarsi a livello fisico, fare un percorso settimanale per assumere una consistenza fisica superiore. Ci vorrà un anno e mezzo. Poi valuteremo, qualora giungessero offerte irrinunciabili. Spero ci daranno una mano anche il prossimo anno”.