😱 “Sto bene qui”: mercato Napoli, l’annuncio scaccia via l’addio

Il Napoli lotterà per trattenere i pezzi pregiati anche la prossima estate, e intanto incassa la dichiarazione d’amore di un suo giocatore.

Una rosa come quella della Napoli sta vivendo, nel corso di questa stagione, un grande miglioramento tecnico e anche a livello di valori economici. Non sorprende infatti che molti elementi del club partenopeo oggi siano ricercatissimi dai top club europei. Spalletti è stato in grado, fin qui, di valorizzare la meglio i suoi giocatori, e non solo i titolari, come dimostrano il rendimento di Politano, Elmas, Raspadori e Simeone.

L’Europa ora guarda alla squadra azzurra alla ricerca di colpi importanti per la prossima stagione, con molti osservatori stranieri che hanno messo i ragazzi del Napoli nel mirino. Osimhen e Kvaratskhelia sono ovviamente i due nomi più gettonati, ma anche Zielinski e Lozano ( cui contratti scadono nel 2024 e il rinnovo non pare semplice) non sono da meno. E poi ovviamente ci sono un leader silenzioso come Lobotka e il sorprendente Kim Min-jae.

In quasi ogni ruolo il Napoli sta proponendo dei giocatori di grande valore al calcio europeo. E De Laurentiis ha detto chiaramente che, pur volendo confermare tutti, davanti a “offerte irrinunciabili” potrebbe essere fatto un sacrificio. Oltre ai top player azzurri, però, la squadra di Spalletti ne possiede altri di più basso profilo ma molto interessanti che potrebbero andare via. Uno di essi ha appena chiarito la sua posizione.

Dichiarazione d’amore per il Napoli: le parole di Zerbin

Stiamo parlando di Alessio Zerbin, l’ala sinistra che farà 24 anni tra una settimana, tornato in estate dal prestito al Frosinone. Giocando in Serie B si era addirittura conquistato una convocazione nella nazionale di Mancini, ma col Napoli ha avuto a disposizione appena 174 minuti in 9 partite, servendo un assist in Coppa Italia contro la Cremonese. Un magro bottino, che ha portato molti a chiedersi se per lui non fosse meglio la cessione.

“Non ho mai pensato ad andare via, né ho mai chiesto la cessione. – ha detto Zerbin a ‘Radio Goal’ su ‘Kiss Kiss Napoli’ – Sto bene qui, mi sento parte del progetto e vogliamo conquistare qualcosa di importante”. L’attaccante, al Napoli dal gennaio 2017, ha voluto anche sottolineare l’importanza del lavoro con Spalletti. “Mi tiene per migliorare alcuni aspetti, è motivo di crescita mentale, ma anche tecnica sul campo. Lui in questo è veramente bravo, ti fa dare il meglio”.