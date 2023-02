🔴 Napoli gelato, la sentenza rovina la gioia dei tifosi: il motivo

Il Napoli continua a godersi il momento magico in Europa e in campionato, ma attenzione alla sentenza improvvisa. I tifosi restano gelati, il motivo

Il 2-0 rifilato all’Eintracht di Oliver Glasner è stato l’ennesimo segnale di forza. Il Napoli impressiona e domina anche a Francoforte, nel primo atto degli ottavi di finale di Champions League. E verosimilmente, si candida ad un ruolo da mina vagante anche nella competizione più importante d’Europa. Non ditelo a Spalletti, però: il tecnico azzurro gioca a fare il pompiere e lavora per tenere sotto controllo i battiti cardiaci dei suoi e della piazza partenopea. Soprattutto ora che la stagione inizia ad entrare nelle fasi decisive.

Fasi decisive alle quali il Napoli arriva in grandissima forma. Non solo come squadra, ma anche come individualità. È il caso dell’incontenibile Victor Osimhen, così come è il caso dell’ormai fuoriclasse Khvicha Kvaratskhelia. Nonostante il rigore sbagliato e l’occasione fallita a Francoforte, il georgiano ha comunque confezionato una grande prestazione ed un assist di tacco per il raddoppio di Di Lorenzo, finito su tutte le copertine d’Europa. Il suo talento non è più un segreto per nessuno, soprattutto per i top club continentali, che guardando all’ex Rubin Kazan e Dinamo Batumi con grandissimo interesse.

Kvaratskhelia-Napoli, la sentenza fa tremare i tifosi: festa rovinata dopo Francoforte?

Lo stesso interesse con cui la leggenda del Liverpool, Jamie Carragher, ha tratteggiato la figura di Kvaratskhelia. Opinionista per l’emittente britannica ‘CBS Sports’ per le gare di Champions League, l’ex difensore e capitano dei Reds è rimasto folgorato dal numero 77 del Napoli: ” Kvaratskhelia è il più interessante calciatore che in questo momento circola in Europa. La prossima stagione credo proprio che potremmo vederlo con la maglia del Real Madrid”.

Una sentenza tanto forte quanto amara per i tifosi azzurri, con il rischio che queste parola vadano un po’ a rovinare la festa ed il clima generatosi dopo la vittoria di Francoforte. Nonostante le parole di De Laurentiis, la paura di perdere uno dei proprio gioielli è forte nella piazza napoletana, che spera che le parole di Carragher su Kvara possano rivelarsi un semplice fuoco di paglia.