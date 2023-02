😱 Napoli, secchiata d’acqua fredda: l’ufficialità gela De Laurentiis

Il Napoli sogna dopo il successo in Champions League. Nelle ultime ore, però, è arrivata una cattiva notizia per De Laurentiis.

Il Napoli gongola dopo la vittoria ottenuta ai danni dell’Eintracht Francoforte. Un successo, arrivato grazie alle reti firmate da Victor Osimhen e da Giovanni Di Lorenzo, che consente agli azzurri di porre una seria ipoteca sulla qualificazione ai quarti di finale. Il clima nell’ambiente è quindi sereno. Tuttavia, nelle ultime ore, al presidente Aurelio De Laurentiis è stata comunicata una brutta notizia che lo vedrà costretto a cambiare i propri piani.

Stando a quanto riportato nell’edizione odierna de ‘Repubblica’, il presidente del club in questi giorni ha valutato l’idea di immettere sul mercato una nuova divisa speciale raffigurante i volti dei vari giocatori. L’idea, però, è stata bocciata dalla Lega perché “da regolamento non si può giocare con 11 maglie differenti”. La special edition, stando così le cose, non vedrà mai la luce ma l’episodio conferma, una volta di più, quanto sia in fermento la proprietà .

La stagione si sta rivelando eccellente, al di là di ogni più rosea aspettativa. La scelta di fare a meno di Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Fabian Ruiz nella scorsa estate e di sostituirli con elementi giovani ed affamati di successo ha prodotto, fin da subito, i risultati sperati. Tutti i neo arrivati si sono ambientati al meglio alla corte di Luciano Spalletti, dando un contributo fattivo alla cavalcata dei partenopei sia in Serie A che in Champions League.

Napoli, bocciata l’idea di De Laurentiis

Adesso il Napoli proverà a fare ancora meglio, in modo tale da cementificare il già ottimo rapporto con la tifoseria. Il passaggio alla fase successiva in Europa appare ad un passo ed il 15 marzo sarà necessario mantenere alta la concentrazione e continuare a giocare allo stesso livello. L’Eintracht Francoforte, senza Randal Kolo Muani, fa inoltre decisamente meno paura. La strada è quindi in discesa con De Laurentiis che potrà dedicarsi alle prossime iniziative celebrative.

La maglia relativa ad Halloween ha registrato un ottimo successo ed è andata subito a ruba negli store in cui era disponibile. Quella di San Valentino, invece, ha fatto sollevare più di un sopracciglio a causa del suo particolare stile. A Pasqua, come confermato di recente dal club, non è previsto alcun lancio ma di certo, prima di giugno, non mancheranno ulteriori sorprese per i supporter azzurri. L’idea di proporre una maglia con le facce, intanto, è destinata a restare nel cassetto