Napoli, la brutta notizia che farebbe dispiacere anche Maradona

Il Napoli si proietta sulla sfida da affrontare contro l’Empoli alla prossima giornata di Serie A. Ma nel frattempo arrivano notizie che spiazzano.

Il Napoli, alla 24a giornata di Serie A, affronterà l’Empoli. La squadra viaggia sull’onda dell’entusiasmo. E non intendere sprecare un’ulteriore occasione per guadagnare altri tre punti in classifica. Nel mentre, però, sono arrivate anche novità inaspettate.

Il Napoli continua a lavorare al seguito di Luciano Spalletti. Dal canto suo, invece, il Comune della città partenopea avrebbe preso una decisione in merito ad un tema in particolare.

Stamane, infatti, sono arrivate novità riguardanti la statua che raffigura Diego Armando Maradona. Opera realizzata da Domenico Sepe. Quest’ultima non può essere accettata e verrà rispedita al mittente: ecco i motivi.

Napoli, novità inaspettate per la statua di Maradona: il Comune ha deciso cosa fare

Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’ ci sono novità interessanti e inaspettate che riguardano la statua di Diego Armando Maradona. Statua che era stata donata, dal suo creatore, al Comune di Napoli per lo stadio: “La statua di Maradona non interessa più al Comune di Napoli. Dopo averla ricevuta in donazione dell’artista Domenico Sepe, e averla accettata in forma ufficiale, la giunta Manfredi l’ha rispedita al mittente. Senza nemmeno avvisare l’artista: la notizia gliel’abbiamo comunicata noi de ‘Il Mattino'”.

“Nel giorno della donazione, nel giorno dell’inaugurazione, nel giorno dell’accettazione ufficiale della statua, nessun membro della Giunta comunale manifestò dubbi sul valore dell’opera. Ci sono voluti quasi due anni perché l’Amministrazione si chiedesse se i 30mila euro di valore del solo materiale utilizzato, dichiarati dall’artista, fossero congrui. Poi è scattata un’indagine. Al termine della quale il Comune ha stabilito che la statua vale molto di più, e per questo va restituita“.