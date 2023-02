💣 Calciomercato Napoli: l’annuncio dell’ultim’ora fa impazzire i tifosi

In diretta arrivano le dichiarazioni sul percorso che il Napoli sta realizzando, le quali sono un ulteriore conferma e prova di forza per la formazione di Luciano Spalletti.

Difficile non innamorarsi delle qualità della rosa a disposizione del tecnico toscano. Luciano Spalletti ha allestito una squadra praticamente melodiosa e lui, da perfetto direttore d’orchestra, sa perfettamente come sfruttare ogni “nota” a sua disposizione nonché come spostarle e invertirle senza alterare il risultato finale. Dinanzi a ciò è difficile riconoscere punti di debolezza, ma ci si sofferma sugli elogi e soprattutto sulla necessità di non cedere i pezzi pregiati.

Ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’ in occasione della trasmissione ‘Un Calcio alla Radio’ di Umberto Chiariello il giornalista del ‘Corriere dello Sport’, Mimmo Carratelli ha parlato del progetto che il presidente Aurelio De Laurentiis ha allestito per la sua società e squadra: “Uno dei segreti di questo Napoli sono i silenzio di Aurelio. Lui resta zitto perché sta coltivando il sogno di proseguire in Champions League”.

Poi la principale considerazione riguarda la coppia del gol, che innamora i tifosi ma al contempo li mantiene sull’attenti in ottica di una possibile cessione estiva: “Per me il patron non darà subito via Kvaratskhelia e Osimhen, perché secondo il mio punto di vista vuole aprire un ciclo”.

Carratelli sul Napoli: “Non ti lascia giocare, è extraterrestre”

“Osimhen e Kvaratskhelia fanno male… e menomale”. Eh sì, la loro forza tecnica e offensiva ferisce le porte avversarie ed è uno dei motori principali dei gol, quindi dei successi del Napoli. Mimmo Carratelli prosegue dichiarando: “Loro colpiscono a far male. Non cercano l’applauso né i dribbling. Prendono la palla e vanno a fare gol. Non ci sono aggettivi per Victor Osimhen e il merito è di Spalletti. Il tecnico toscano pare aver quasi ipnotizzato i suoi così come fa con tutti in conferenza stampa”.

Il giornalista si sofferma poi sulla stagione del Napoli in generale e sulla gara vinta contro l’Eintracht di Francoforte all’andata degli ottavi di finale di Champions League: “Il Napoli in questo momento è inspiegabile, extraterrestre. Nessun gioca come loro. Contro i tedeschi l’allenatore avversario è stato molto onesto, ammettendo che gli azzurri non ti lasciano giocare”.