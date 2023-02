🔴 Napoli, la sentenza è inappellabile: tifosi spiazzati

I tifosi devono comprendere quello che sta accadendo al Napoli e i dati che arrivano dall’ultima settimana sono in tal senso ridondanti.

La stagione del Napoli è entrata decisamente nel vivo. In attesa del ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Eintracht Francoforte, gli azzurri si concentrano sul campionato. Arrivano sfide chiave: la prima è la trasferta di Empoli, ma poi allo ‘Stadio Diego Armando Maradona’ arriveranno in sequenza Lazio e Atalanta. Un crocevia che potrà determinare molto in termini di avvicinamento all’obiettivo stagionale, ovvero la vittoria del campionato.

Ne ha parlato il giornalista Umberto Chiariello ai microfoni di ‘Radio Napoli Centrale’ durante la trasmissione ‘Un Calcio Alla Radio’ nel suo editoriale: “A Napoli, allo stadio, spesso si canta un coro romano, molto simpatico: ‘E nun ce vonn sta’. Come dire che, agli altri dà molto fastidio ciò che sta accadendo”.

Cosa intende dire il giornalista? Lo spiega così: “Negli ultimi trent’anni hanno trionfato sempre le stesse. Oltre tre mosche bianche e il Napoli, che quest’anno straccia tutte”.

Napoli verso lo scudetto, Chiariello demolisce gli argomenti che sminuiscono gli azzurri

Umberto Chiariello ha proseguito analizzando anche la situazione del Napoli rispetto alle avversarie: “Guardando agli altri campionati, si evince che nessuno in Europa ha un distacco simile dalle altre in classifica. Si parla di scudetto di cartone e Serie A mediocre, oppure si dice che, se non fosse per la penalizzazione della Juventus, il Napoli sarebbe secondo. Poi però vai a vedere in Europa e il Milan batte il Tottenham, l’Inter batte il Porto, 3 italiane e 3 vittorie in Champions League”.

Anche il bilancio di Europa League e Conference League è importante: “La Juventus ha vinto 3-0, la Roma ha trionfato con Dybala e Belotti. Mentre la Lazio ha resistito in Romania e la Fiorentina porta 4 su 4 le italiane avanti nel loro percorso. Allora non è così povera quest’Italia. Se il Napoli domina in Italia, le italiane fanno benissimo in Europa, vuol dire che non è così male questa Serie A. Il Napoli è considerata la quarta forza d’Europa. Stanno venendo meno a poco a poco tutti gli argomenti che sminuiscono il Napoli”.