🎉 Napoli, l’ufficialità fa impazzire i tifosi: è una perla assoluta

Il Napoli giocherà domani contro l’Empoli di Zanetti, ma è arrivata in queste ore una notizia che sta facendo esultare i tifosi azzurri.

Il Napoli si è confermato anche in Champions League. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, martedì scorso ha battuto l’Eintracht di Francoforte di Oliver Glasner con il risultato di 0-2, grazie alle reti realizzate da Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo.

I partenopei,al netto dei primi dieci minuti della gara, hanno dominato contro l’Eintracht di Francoforte, considerando anche un po’ il rammarico che serpeggia per non aver vinto con almeno un altro gol di scarto. Il Napoli ha avuto infatti tante occasioni per realizzare la terza rete: dal rigore sbagliato da Kvaratskhelia al tiro da ‘seduto’ da Frank Anguissa.

Dopo il successo contro l’Eintracht di Francoforte, il Napoli di Luciano Spalletti è atteso adesso dalla gara di domani contro l’Empoli di Paolo Zanetti. La gara di domani è sicuramente importante, visto che i partenopei hanno la possibilità di blindare ancora di più il proprio primato. Tuttavia, in attesa del match di domani, per il tecnico toscano è arrivato un annuncio ufficiale molto importante.

Napoli, il gol di Giovanni Di Lorenzo è stato nominato il più bello della settimana della Champions League

La Uefa, tramite il proprio profilo ufficiale di ‘Twitter’, ha infatti annunciato che il gol realizzato da Giovanni Di Lorenzo è stato designato come il più bello della settimana della Champions League. L’azione per la rete del terzino destro, di fatto, è stata veramente bella, considerando il bellissimo assist di tacco da parte di Kvaratskhelia.

Per Giovanni Di Lorenzo quello all’Eintracht è già il secondo gol in questa edizione della Champions League. Il campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini ha infatti segnato anche nel match di Amsterdam contro l’Ajax. Lo stesso calciatore, ai microfoni ufficiali di ‘Sky Sport’, ha ammesso la sua sorpresa di aver fatto già due reti: “Non mi capita troppo spesso (ride, ndr). Se potevamo fare qualcosa di più? Potevamo fare qualcosa di più, ma siamo sicuramente felici”.