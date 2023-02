🔴 Occhio Napoli, l’ultim’ora spiazza: tegola pesante

Il Napoli si prepara per tornare in campo in Serie A: c’è l’Empoli da affrontare con un top che rischia però di saltare il match. Ecco di chi si tratta.

Il Napoli, dopo il successo ottenuto a Francoforte contro l’Eintracht in Champions League nella gara di andata degli ottavi, è chiamato a scendere in campo in Serie A per la sua 24^ giornata. Sarà trasferta ad Empoli per la squadra di Luciano Spalletti. Ma con un big che rischia di saltare proprio questa gara. Le ultime novità.

Luciano Spalletti, per giocare al meglio anche contro l’Empoli, sta pensando a chi schierare in campo dei suoi. Pochi dubbi di formazione per il Napoli. Con Victor Osimhen, Giovanni Di Lorenzo e Kvicha Kvaratskhelia che non dovrebbero essere in dubbio.

C’è invece un altro big che rischia di dare forfait. E ciò potrebbe accadere tra le file dell’Empoli. L’annuncio è stato dato dall’allenatore della squadra rivale, Paolo Zanetti, in conferenza stampa. Sarebbe una tegola pesante per il club padrone di casa che si è affidato all’attaccante praticamente sempre da inizio stagione.

Napoli, senti Zanetti: un top rischia di non esserci con l’Empoli per il match di domani

L’allenatore dell’Empoli, Paolo Zanetti, ha parlato in conferenza stampa del match contro il Napoli. E dell’attaccante che da poco è tre le file della sua squadra: “Piccoli sta crescendo, è un centravanti un po’ anomalo. Ha una buona tecnica e buon tiro nonostante la struttura fisica. Per me può giocare con tutti”.

E poi più nello specifico il tecnico dell’Empoli ha rivelato in conferenza: “Sto facendo delle valutazioni ma già da domani: Caputo infatti non è al top, vedremo se ce la farà. Vista la sua importanza lo costudisco come un diamante, va gestito, certi allarmi vanno ascoltati”.