😱 Napoli, la sentenza sugli azzurri è netta: lo ha detto davvero

Il Napoli di Luciano Spalletti continua a stupire. I numeri del club partenopeo sono spaventosi e la capolista della Serie A continua a brillare.

Il Napoli di Spalletti è la più grande rivelazione non solo del campionato italiano, ma in tutta Europa. Gli uomini del club partenopeo continuano a stupire e, giornata dopo giornata, tutti si chiedono fin dove possono arrivare. La capolista vince e regala spettacolo, sia in casa che in trasferta, sia in Italia che in Europa. Nel match valido per gli Ottavi di finale di Champions gli azzurri hanno dominato a Francoforte, avvicinando in maniera netta i Quarti di finale di Champions League.

La prestazione del club partenopeo è stata a dir poco impressionante, gli azzurri hanno vinto 2 a 0 ma potevano fare molti più gol nell’insidiosa trasferta tedesca. Un legno, un calcio di rigore sbagliato e un portiere, quello dell’Eintracht, che è risultato addirittura tra i migliori in campo. Il Napoli brilla ed ora sia tra i tifosi che tra gli addetti ai lavori c’è chi sogna qualcosa in più rispetto allo scudetto.

L’ex calciatore ed ora opinionista Daniele Adani ha parlato ai microfoni della Gazzetta dello Sport ed ha trattato di tanti temi. Dall’Inter e il Milan fino al Napoli, Adani ha giudicato le loro prestazioni ed ha parlato dei possibili obiettivi dei club all’interno della massima competizione europea.

Adani netto sul Napoli e sull’Inter

Il tanto discusso opinionista ha parlato cosi riguardo il club partenopeo: “Il Napoli merita un discorso a parte rispetto alle milanesi, gli azzurri hanno avuto una crescita inimmaginabile. Vedendo il valore dei giocatori e del collettivo, credo che questa squadra possa ambire a finire tra le prime quattro squadre in Europa”. L’ex calciatore ha un parere diverso invece per le altre due italiane impegnate nella Champions, ovvero Inter e Milan. Ecco le sue parole:

“Il Milan è ancora acerbo, già arrivare ai Quarti sarebbe un successo oltre ogni aspettativa. L’Inter invece è squadra, è matura e lo ha fatto vedere in match contro Barcellona e anche con il Liverpool lo scorso anno. Credo che essere tra le prime otto per i nerazzurri sia quasi un dovere”.