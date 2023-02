“È stata una sorpresa”: Napoli, Osimhen lo ha rivelato a fine gara

L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha parlato nel post partita del match contro l’Empoli rivelando un curioso retroscena.

Ancora una volta Victor Osimhen si è reso protagonista nella vittoria del Napoli. L’attaccante azzurro, ormai sempre più capocannoniere del campionato, ha prima propiziato lo sfortunato autogol dell’Empoli e poi ha scritto nuovamente il suo nome sul tabellino dei marcatori. Per Osimhen si tratta del gol numero 19 in campionato.

Numeri stratosferici che comprensibilmente rendono il calciatore entusiasta nel post partita. Lo si percepisce chiaramente dall’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN in cui Osimhen esprime tutta la sua gioia per la partita e per il momento personale e della squadra. “Sono molto felice che Spalletti abbia questa fiducia in me e nella squadra. Spero di poter dimostrare il mio valore in campo, dando sempre il massimo durante le partite. Ad Empoli non è facile giocare, soprattutto dopo quello che è successo l’anno scorso, quando abbiamo subito tre gol dopo essere stati in vantaggio per 2-0. Sono contento che siamo riusciti a vincere, è stata una grande soddisfazione per tutti noi.”

L’attaccante ha poi proseguito parlando sempre del tecnico: “Sento che l’allenatore vuole il massimo da ciascuno di noi e questo mi motiva molto, anche durante gli allenamenti. Tutti gli allenatori urlano e danno indicazioni molto forti, cerchiamo sempre di ripagarlo con il nostro impegno e la nostra determinazione. Spero di poter continuare a crescere come giocatore e di fare bene per la squadra.”

Napoli, il retroscena di Osimhen: “Ecco cosa è successo dopo la partita.”

Il centravanti nigeriano rivela poi un retroscena accaduto poco dopo la fine della partita: “Si, mi è arrivato un messaggio molto particolare. Era di Drogba.” Naturalmente Osimhen ha accolto molto bene il fatto che l’ex attaccante del Chelsea, uno dei migliori attaccanti della storia del calcio, lo abbia contattato. E non nasconde tutta la sua felicità.

“Da piccolo era il mio idolo.” ha rivelato l’attaccante azzurro. “Sono davvero felicissimo di aver ricevuto un suo messaggio. Mi darà ulteriori motivazioni per fare bene.”