👀 Osimhen ha un nuovo record nel mirino: trema anche Cristiano Ronaldo

Osimhen, autore di una stagione da sogno, continua a macinare record. Ora nel mirino del nigeriano c’è addirittura Cristiano Ronaldo.

Napoli show anche ad Empoli. Gli azzurri, reduci dal successo ottenuto martedì in Champions League sul campo dell’Eintracht Francoforte, si sono presentati nelle migliori condizioni possibili in Toscana vincendo pure la odierna per 0-2. Un risultato che ha testimoniato bene la superiorità tecnica e qualitativa della squadra di Luciano Spalletti, trascinato da un grande Victor Osimhen.

Il nigeriano, al 17esimo, ha propiziato l’autorete di Ardian Ismajli mentre al 28esimo ha trafitto i padroni di casa con un facile tap-in agevolato da una complicata respinta di Guglielmo Vicario. Per l’ex Lille si tratta del ventunesimo gol in 25 apparizioni complessive, il diciannovesimo in 20 partite di campionato. Numeri monstre, da top player vero, che gli stanno consentendo di scrivere pagine importanti della storia azzurra e trascinare la squadra verso obiettivi fino a qualche mese fa impensabili.

Come sottolineato da Giuseppe Pastore su Twitter, Osimhen è arrivato a otto partite consecutive in gol in Serie A. A quota 9 ci sono Davide Trezeguet (Juventus nella stagione 2005/06) e Ciro Immobile (Lazio nel 2019/20) mentre a 10 troviamo Ezio Pascutti (Bologna 1962/63). Ad 11, infine, sono arrivati soltanto in tre. Si tratta di Gabriel Omar Batistuta (Fiorentina nel 1994/95), Fabio Quagliarella (Sampdoria nel 2018/19) e Cristiano Ronaldo (Juventus nel 2019-20).

Napoli, Osimhen sempre più nella storia della Serie A

Osimhen, sotto la gestione di Luciano Spalletti, è cresciuto in maniera esponenziale migliorando sotto tutti i punti di vista. Non più soltanto una punta di movimento, bensì un elemento capace di partecipare in prima persona alla costruzione della manovra. L’ottimo rendimento offerto in campo, a cui bisogna aggiungere 4 assist, ha attirato le attenzione del Manchester United che, in estate, proverà a regalarlo ad Erik Ten Hag al fine di rendere maggiormente qualitativo il gruppo a disposizione del tecnico olandese.

Il presidente Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, vorrebbe tenerlo ma di recente ha spiegato che una decisione definitiva sul futuro di Osimhen verrà presa più avanti sulla base delle offerte che arriveranno concretamente per lui. Il prezzo, intanto, è stato già esposto in vetrina. I “Red Devils” e le altre pretendenti sono state avvertite. Per portarlo via da Napoli servirà un assegno con tre cifre. Per pensare al futuro, in ogni caso, c’è tempo. Adesso Osimhen vuole continuare ad essere decisivo indossando la maglia del Napoli.