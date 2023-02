“Fate la Superlega…”: Napoli, la frecciata social spiazza tutti

Dopo la vittoria del Napoli contro l’Empoli arriva la frecciatina social che non ti aspetti. Ecco cosa ha detto il noto giornalista

Dopo la vittoria contro l’Empoli il Napoli si porta momentaneamente a diciotto punti di vantaggio sull’Inter. In attesa che i nerazzurri giochino la loro partita contro il Bologna, gli uomini di Spalletti hanno incrementato un vantaggio già di per se molto ampio, tanto che molti, tra commentatori e addetti ai lavori sembrano aver finito gli aggettivi per questo Napoli.

A guidare gli azzurri in campo questa sera come al solito Victor Osimhnen. Già perché se gli aggettivi per gli azzurri sono finiti è altrettanto vero che ad essere terminati sono anche quelli per l’attaccante nigeriano. Con la rete di questa sera, senza dimenticare il fatto che ha propiziato l’autogol dell’iniziale vantaggio azzurro, siamo a ben 19 reti. Il tutto in 20 partite! In altre parola: con la media di un gol a partita.

Per il Napoli e per Osimhen arrivanodecine di complimenti. Una stagione fino a questo momenti incredibile. Stasera nemmeno l’inferiorità numerica, per rosso rimediato da Mario Rui per reazione scomposta nei confronti di Caputo, ha frenato la corsa del Napoli. Come detto, sono tanti i commentatori, gli opinionisti, i giornalisti e gli addetti ai lavori che stanno spendendo parole al miele per la stagione degli azzurri. Tra questi c’è anche Paolo Bargiggia che, nel suo solito stile provocatorio, ha lanciato una piccola frecciatina alla Serie A.

Napoli, la frecciatina di Bargiggia: “Ora si che ci vuole la Superlega”

Ricollegandosi alla polemica ancora viva sulla Superlega, il ‘super’ campionato che dovrebbe contenere l’élite del calcio europeo, il giornalista si lascia andare ad una provocazione tramite i social: “La Superlega la dovete fare subito.” ha scritto Bargiggia su Twitter. “Ma per far giocare Osimhen e questo Napoli. In Serie A sono letteralmente illegali.”

Un attestato di stima che tra l’alto non nasconde nemmeno una critica velata all’impianto elitario della Superlega. Se essa si spaccia come il meglio del meglio in prospettiva del calcio europeo, questo Napoli non può non farne parte secondo Bargiggia.