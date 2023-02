“Kvaratskhelia mi ricorda…”: Napoli, il paragone pazzesco che mette tutti d’accordo

Il Napoli si prepara a scendere in campo contro l’Empoli. Kvaratskhelia, intanto, è stato paragonato ad un ex calciatore.

Il Napoli è pronto a rituffarsi sul campionato. Alle ore 18, infatti, gli azzurri saranno impegnati sul campo dell’Empoli reduce da due pareggi consecutivi contro lo Spezia e la Fiorentina. Luciano Spalletti, nell’occasione, cercherà di conquistare la vittoria numero 21 in campionato e in campo manderà la migliore formazione possibile. In attacco, quindi, spazio a Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen.

I due formano una delle coppie più prolifiche a livello europeo ed in questi mesi si sono rivelati determinanti per le sorti della squadra partenopea. Il georgiano, sbarcato in città nella scorsa estate per una spesa complessiva di 10 milioni, ha raccolto al meglio il testimone lasciato da Lorenzo Insigne entrando subito nel cuore della tifoseria. Per lui, in totale, 12 reti e 15 assist in 25 presenze complessive tra Serie A e Champions League.

Il nigeriano, dal canto, è cresciuto in maniera esponenziale sotto la gestione di Spalletti migliorando sotto tutti i punti di vista. Non più soltanto una punta di movimento, ma un elemento in grado di partecipare attivamente alla costruzione della manovra. Al duo in questione, nella giornata odierna, si aggiungerà Hirving Lozano che ha vinto il ballottaggio con Matteo Politano. In attesa del fischio d’inizio, di Kvaratskhelia ha voluto parlare Marco Tardelli.

Napoli, Kvaratskhelia paragonato un calciatore del passato

L’opinionista, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni de ‘La Stampa’, ha analizzato il periodo vissuto dall’ala sinistra paragonandolo ad un calciatore del passato. “In questi giorni ho letto un articolo che raccontava Gigi Meroni e, subito dopo aver visto la partita di Champions fra Napoli e Eintracht, mi è venuto in mente Kvaratskhelia”. Inizialmente Tardelli lo aveva associato a George Best, anche per via delle movenze all’interno del rettangolo di gioco, ma poi ha cambiato idea.

“Io rivedo Meroni nel georgiano del Napoli: non conosco il suo comportamento nella vita privata, probabilmente non andrà a spasso con la gallina al guinzaglio, ma la barba, i baffi e questo suo sfarfalleggiare, questa sua leggerezza nel dribblare, questa sua voglia di esaltare i propri compagni mi ricordano il nostro grande Gigi”. Parole e musica, tese ad esaltare l’asso georgiano. Con lui in campo ogni successo appare alla portata. L’Empoli è avvertito. Gli azzurri, dopo il successo in Champions League ai danni dell’Eintracht, non vogliono affatto cullarsi sugli allori.