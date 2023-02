😱 Osimhen, questa è dura da digerire: succederà con l’Empoli

Victor Osimhen può ricevere una sorpresa un pochino spiacevole contro l’Empoli: la decisione sarà di Luciano Spalletti

Il Napoli scenderà in campo alle 18:00 allo stadio Castellani contro l’Empoli, per continuare la striscia positiva di risultati. Un campo da sempre ostico per i partenopei, che devono, però, sfatare questo tabù. Il vantaggio sulla seconda in classifica, che è l’Inter, è consistente e potrebbe anche essere incrementato prima della sfida col Bologna di domani alle 12:30. La squadra di Luciano Spalletti ha vinto l’andata contro l’Eintracht Francoforte per 0-2, grazie ai gol di Victor Osimhen e Giovanni Di Lorenzo.

Victor Osimhen ha accumulato ventiquattro presenze in tutte le competizioni, con venti gol segnati e quattro assist. E’ il capocannoniere della Serie A, è l’attaccante più determinante del campionato e uno dei migliori in Europa. I suoi miglioramenti rispetto agli anni scorsi sono evidenti, non solo quando calcia in porta o colpisce di testa, ma anche quando lega il gioco coi compagni. Una qualità che lo rende ancor più funzionale al modo di giocare del Napoli.

Napoli, Osimhen riposa con l’Empoli?

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso di Radio Goal: “Osimhen vuole sempre giocare, non credo che si fermerà oggi. Ma penso che potrebbe essere sostituito nel corso della partita da Simeone, i cambi sono comunque cinque. E magari stavolta usciranno i giocatori che fino a questo momento hanno giocato di più”. L’attaccante nigeriano non vuole riposare, ma incrementare ancor di più il numero di gol fatti e la media gol in campionato. Viene da sette gol consecutivi in Serie A, otto considerando anche la Champions League.Â

Allo stesso tempo, però, anche Giovanni Simeone meriterebbe di accumulare ulteriori minuti. La sua ‘sfortuna’ è stata quella di incontrare un mostro davanti a sé, ma anche la sua stagione è da considerarsi più che positiva. El Cholito ha segnato gol decisivi contro Cremonese, Milan, Roma, Rangers e solo per i rigori non è riuscito a portare il Napoli ai quarti di Coppa Italia. Insomma, sarà molto interessante vedere la gestione di Spalletti.