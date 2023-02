😱 Napoli, la notizia spaventa De Laurentiis: problema serio

Il Napoli viaggia su ritmi straordinari in questa stagione e nel mirino c’è l’Empoli per avvicinare ancora di più lo Scudetto: c’è un dato che fa però rassegnare De Laurentiis.

Il Napoli viaggia su ritmi straordinari in questa stagione, collezionando vittorie su vittorie, e i punti in classifica di Serie A ne sono la prova. Anche in Champions League la squadra di Luciano Spalletti ha conquistato un successo importantissimo contro l’Eintracht a Francoforte per la gara di andata degli ottavi. C’è solamente un dato, quindi, che stona con la grande stagione condotta dal club azzurro. Ecco quale.

Il Napoli è stato una sorpresa in questa nuova stagione e adesso, dopo aver giocato e vinto partite su partite, non sta facendo altro se non confermare il proprio stato eccezionale di forma. Tanto mentale quanto fisica.

C’è allora solamente un dato, rimarcato dall’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’, che non farà particolarmente piacere al club azzurro. E con esso ad Aurelio De Laurentiis. Ecco di cosa si tratta.

Napoli, l’unico dato che stona con questa stagione riguarda il Maradona: De Laurentiis non contento

Il ‘Corriere dello Sport’ ha questa mattina pubblicato un’attenta analisi svolta sulle questioni di bilancio che riguardano il Napoli, sottolineando i progressi fatti dalla società partenopea. Ma il quotidiano ha poi evidenziato anche un dato che non fa particolarmente piacere al club azzurro.

Si tratta di un ‘problema’ che riguarda lo Stadio Diego Armando Maradona. Anche se quest’anno gli spalti stanno accogliendo la gioia dei tifosi, infatti, si legge: “Un limite serio sta invece nel risibile contributo che il Napoli riceve dal Maradona: 12 milioni di euro di ricavi da gara sono un livello quasi da provinciale che la gestione tecnica del club non merita. Nel 2022/23 il miglioramento è scontato e il pareggio del bilancio ampiamente a portata di mano”. Bisogna, quindi, migliorare questo dato e portarlo ai livelli che la squadra capolista in Serie A merita di poter vantare.