🤯 Napoli, Spalletti spiazza tutti prima dell’Empoli: “L’ho fatto perché…”

Il Napoli sul campo dell’Empoli punta a conquistare l’ennesima vittoria della propria stagione. Il tecnico Spalletti, intanto, spiazza tutti.

Il Napoli, oggi ad Empoli, andrà a caccia dell’ennesima vittoria della stagione. Gli azzurri, reduci dal successo ottenuto martedì in casa dell’Eintracht Francoforte, anche nella giornata odierna presenteranno in campo la migliore formazione possibile. Segno evidente di come il tecnico Luciano Spalletti intenda mantenere alta la concentrazione della propria squadra e fare un altro passo concreto verso lo scudetto.

Conquistare i tre punti, in ogni caso, non si preannuncia affatto facile. I toscani, nelle ultime 8 partite di campionato, hanno perso soltanto una volta: il 4 febbraio, per mano della Roma. Per il resto, sono arrivate 2 vittorie e 5 pareggi che hanno consentito alla squadra allenata da Paolo Zanetti di scalare la classifica e portarsi al dodicesimo posto, +9 dallo Spezia quartultimo. Un gruppo di qualità , in cui giocano diversi elementi finiti nel mirino del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Parliamo di Guglielmo Vicario e Tommaso Baldanzi. Il portiere, ad esempio, è diventato uno dei migliori interpreti nel ruolo al punto da finire nei radar, a gennaio, del Bayern Monaco. Il centrocampista classe 2003, invece, ha scalato le gerarchie del mister imponendosi a suon di gol (4 in 14 apparizioni) e belle prestazioni. I partenopei, quindi, dovranno giocare al meglio delle proprie possibilità . La formazione sarà identica a quella vista a Francoforte con una sola novità : l’esclusione di Mathias Olivera.

Napoli, Spalletti parla dell’esclusione di Olivera

Spalletti, nel corso dell’intervista pre-partita ai microfoni di ‘Dazn’, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a puntare su Mario Rui e mandare in panchina l’ex Getafe. “Aveva un indurimento che gli può ricapitare dopo 100 minuti giocati”. Da qui la decisione dello staff di tenerlo a riposto e dare fiducia al portoghese autore di 6 assist in 18 presenze in Serie A. In avanti solo conferme per il tridente composto da Hirving Lozano, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia.

“Giochiamo contro quelli che hanno rimontato da 0-2 a 2-2, chi ha vinto a Milano e corre cento minuti. Giochiamo contro chi ci ha rimontato tre gol lo scorso anno. Oggi o facciamo la partita che vogliamo o ci accontentiamo di ciò che verrà fuori”. La strada è stata tracciata. Adesso spetterà alla squadra seguire le indicazioni del mister originario di Certaldo ed evitare la trappola preparata da Zanetti.