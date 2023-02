Napoli, la sconfitta non ci voleva: è successo di nuovo

Mentre la prima squadra è impegnata a Empoli per la partita di campionato, il Napoli deve far fronte a una brutta sconfitta

Il Napoli è impegnato al Castellani contro l’Empoli per la ventiquattresima giornata di Serie A. L’obiettivo è portarsi momentaneamente a +18 sull’Inter seconda, in attesa della partita col Bologna di questa sera. Sarà molto interessante capire a che punto è fisicamente la squadra di Luciano Spalletti, che ha deciso di mandare in campo la stessa formazione di Francoforte. L’unico cambio è Mario Rui, che subentra al posto di Mathias Olivera.

Ma se la prima squadra viaggia spedita verso la vittoria del terzo scudetto della sua storia, le cose non vanno benissimo con la Primavera. Il Napoli era impegnato questo pomeriggio allo stadio Piccolo di Cercola contro il Frosinone. La situazione in classifica è complicata, l’obiettivo resta sempre la salvezza, che l’anno scorso venne raggiunta ai playout e grazie ai gol di Giuseppe Ambrosino. L’attaccante attualmente al Cittadella, divenne il capocannoniere del Primavera 1.

Napoli, sconfitta per la Primavera contro il Frosinone

Questo pomeriggio, è andata in scena la 21^ giornata del campionato Primavera 1, che vedeva il Napoli impegnato a Cercola contro il Frosinone. A vincere è stata la squadra ospite, grazie al gol di Pera all’87’. Una sconfitta bruciante per gli azzurrini, la terza nelle ultime cinque partite. Soprattutto perché la prestazione era stata positiva e la squadra di Frustalupi meritava la vittoria. Un’ingenuità nel finale, però, ha permesso ai ciociari di tornare alla vittoria dopo due sconfitte consecutive.

Il Napoli Primavera, dunque, è al quindicesimo posto in classifica, a pari punti con Atalanta e Milan e in piena zona playout. L’obiettivo resta la salvezza, fin qui gli azzurrini stanno pagando i risultati negativi dovuti anche alla Youth League e alle tante partite giocate nella prima parte di stagione. Il prossimo turno sarà in trasferta, contro una big del campionato come la Roma che ha già estromesso il Napoli dalla Coppa Italia un mese fa. Appuntamento al 4 marzo prossimo alle 13:00.