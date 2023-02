🚨 “Napoli? Così non andiamo da nessuna parte!”: Inter, che sfogo in diretta

Delusione in casa Inter dopo la sconfitta contro il Bologna. Lo sfogo di uno dei nerazzurri arriva in diretta, tirato in ballo anche il Napoli.

Come si fa a stare dietro a questo Napoli? E’ la domanda che ormai si fanno tutte le squadre alle spalle degli azzurri. Una voragine divide la squadra di Luciano Spalletti da tutte le altre, ed oggi la sconfitta dell’Inter ha sancito ancora una volta lo strapotere dei partenopei che si sono di contro confermati nella sfida di ieri contro l’Empoli. Una vittoria che è servita anche per dare ulteriori tranquillità ad una piazza che ha voglia di esultare, di festeggiare, ma che vede il pericolo dietro ogni angolo. Oggi per l’Inter, invece, un tracollo a sorpresa sul quale ovviamente pesa anche l’impegno in Champions League contro il Porto.

La squadra di Simone Inzaghi è stata travolta da un Bologna che ha giocato una partita attenta, con dedizione e tatticamente ben costruita da Thiago Motta. I felsinei hanno tirato un brutto scherzo ai nerazzurri, che ora devono fare attente riflessioni anche per il futuro. Difficile ad oggi pensare allo Scudetto: l’Inter, di contro, deve guardarsi anche dal potersi confermare nella zona Champions. Il traffico in quella zona di classifica è importante e ci sono cinque squadre che lottano per soli tre posti.

Inter, lo sfogo di Lautaro: tira in ballo il Napoli

Di sicuro il clima in casa Inter non può essere dei migliori. Il tutto è testimoniato anche dalle dichiarazioni post partita, con Inzaghi che ha ammesso tutte le difficoltà nel riuscire a trovare continuità nella sua squadra. Ma sono soprattutto le parole di Lautaro Martinez a far capire qual è lo stato d’animo della squadra nerazzurra.

“Oggi giocando così non andiamo da nessuna parte!“, ha detto Lautaro ai microfoni di ‘Sky Sport’, andando ad analizzare la sconfitta patita per mano del Bologna. “Siamo a -18 dal Napoli e dobbiamo migliorare tutti: io, i giocatori, l’allenatore, tutti quanti”, ha ancora detto l’attaccante argentino. Una presa di coscienza molto importante da parte del giocatore classe ’97.